Пользователи Сети отреагировали на смену названия Facebook на Meta

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Изменился и привычный логотип, который теперь напоминает очки и ленту Мебиуса. Расскажем, чем миллиардер объяснил такой шаг и как на обновление отреагировали пользователи Сети.

Шаг к метавселенной

На презентации Цукерберг заявил, что новое название отражает как прошлое компании, так и ее будущее. С древнегреческого Meta переводится как "после", что говорит о пространстве для дальнейшего развития, пояснил основатель.

Также на презентации показали новый логотип компании. Это синяя лента, которая напоминает как очки, так и ленту Мебиуса, отсылающую к знаку бесконечности.





Марк Цукерберг основатель Facebook Теперь мы хотим быть не просто Facebook, а восприниматься как компания – разработчик "метавселенной".

Под "метавселенной" Цукерберг понимает пространство с элементами виртуальной и дополненной реальности. В ней, по словам миллиардера, пользователи смогут проводить время с друзьями, организовывать деловые встречи, заниматься шопингом и ходить на концерты. Попасть в "метавселенную" получится с помощью очков виртуальной реальности.

"Мы надеемся, что в течение следующего десятилетия метавселенная охватит миллиард людей, обеспечит цифровую торговлю на сотни миллиардов долларов и поддержит рабочие места для миллионов создателей и разработчиков", – уверен Цукерберг.

Он добавил, что изменения не затронут популярные сервисы компании. Соцсети Facebook, WhatsApp и Instagram сохранят свои нынешние названия, отметил Цукерберг.

Фондовый рынок встретил переименование с интересом. Акции компании на Нью-Йоркской бирже выросли на 3%.

Смена названия компании происходит на фоне громких скандалов вокруг Facebook. Соцсети компании 4 октября пережили глобальный сбой, сервисы были недоступны для пользователей почти шесть часов. Кроме того, 27 октября стало известно о судебном иске в отношении Цукерберга и его жены Присциллы Чан по делу о домогательствах. По данным СМИ, иск подали два сотрудника компании.

"Решил подмоченный имидж подсушить?"

Фото: AP Photo/Eric Risberg

После презентации Meta интернет заполонили шутки и мемы по поводу идеи Марка Цукерберга. Многие комментаторы тут же вспомнили один из треков певицы Монеточки.

"Вот Монеточка пела: "Я такая пост-пост, я такая мета-мета". А это, оказывается, была песня про то, какая она активная пользователь Facebook. Ой, то есть соцсети Meta, конечно", – веселится пользователь с ником Объятивная реальность.

Музыкальную тему продолжили и другие пользователи интернета.

"28 октября 1981 года основана Metallica. 28 октября 2021 года Facebook переименовался в Meta", – пишет один из пользователей, добавляя знаменитый мем "Совпадение? Не думаю".

В соцсетях припоминали Цукербергу недавние скандалы, которые в последнее время возникали вокруг Facebook.





пользователь Darya Chu Что делать, если ты погряз в "сливах", скандалах и судебных разбирательствах и все похоже на закат империи? То не мы, мы теперь Meta.

"Facebook переобулся в Meta? Решил подмоченный имидж подсушить?" – рассуждает другой комментатор.

В Сети также советуют Цукербергу поменять не только название компании, но и поработать над интерфейсом соцсети Facebook.

"Может, Facebook наконец сможет под названием Meta объединить-таки все миллионы идиотских непонятных кнопочек, иконок и опций в простую и логичную модель интерфейса", – призывает комментатор под ником Kseniya Chesha.

"Если это не меташутка, то я предлагаю еще Марку наконец сменить интерфейс, потому что он легендарно неудобный", – соглашается другой пользователь.

Новое название компании многим показалось странным, однако не все поддержали такую точку зрения.

"Всех так раздражает Meta, но вы вдумайтесь на секунду: можно ли придумать название тупее, чем Facebook?" – аргументирует пользователь с ником Nemalevich.

Некоторые обитатели соцсетей настолько удивились изменениям, что еще не успели перестроиться.





пользователь Ленивый Панда Что за фигня, захожу в Meta, пишет какой-то Facebook?!

При этом многие пользователи все же встретили будущую "метавселенную" с воодушевлением. Особенно остались довольны презентацией любители видеоигр.

"Да, Meta понадобится несколько лет, чтобы достучаться до людей. Но, как любитель игр, я рад, что мои дети попробуют это", – ликует пользователь Ravi chaitanya.

Некоторые комментаторы и вовсе уверены, что после презентации Meta мир изменился навсегда.

