Instagram и Facebook позволят скрывать счетчики лайков

Instagram и Facebook теперь будут скрывать лайки пользователей под постами. Правда воспользоваться функцией отключения счетчика отметок "нравится" можно по желанию в настройках. Обозреватель Николай Гринько выяснял, как нововведения отразятся на инфлюенсерах и пользователях социальных сетей.



Компания Марка Цукерберга опубликовала совместное уведомление от лица Facebook и Instagram, в котором сообщила, что пользователи этих соцсетей отныне могут по своему желанию скрывать лайки под своими публикациями. "Вы можете скрыть количество лайков в ваших постах, чтобы другие не могли видеть, сколько лайков получают ваши публикации. Таким образом вы можете сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков получаете. Вы также можете скрыть количество лайков для постов других пользователей. Этот элемент управления применяется ко всем сообщениям в вашей ленте", – говорится в уведомлении.

Функция сокрытия лайков поначалу была доступна лишь некоторым пользователям, это был первый этап эксперимента. Затем опыт распространили на Канаду, Италию, Бразилию, Ирландию, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Отныне пользователи из этих стран могут сделать так, чтобы никто не видел, насколько популярны их посты и фото, а также перестать видеть отметки "нравится" во всех чужих публикациях.



Компания сообщает, что "пользователи хотят большей гибкости, поэтому мы подумали, что будет важно предоставить людям возможность выбора. Это сделано, чтобы снизить социальное давление, связанное с размещением контента в соцсетях".



Все это вполне в тенденциях последнего времени, когда корпорации объясняют глобальные изменения в своей работе исключительно заботой о пользователях. Например, недавно Apple позволила пользователям запрещать приложениям собирать какие-либо данные, и это было сделано, "чтобы избавить от слежки" (на самом деле для того, чтобы эти данные не мог собирать никто, кроме самой Apple). Следом Facebook разослал письмо, в котором объяснял необходимость слежки тем, что "так мы сможем оставаться бесплатными и показывать вам только актуальную рекламу" (на самом деле слежка нужна, чтобы торговать таргетированной рекламой вне зависимости от ее "актуальности").

Но вернемся к нашей теме. Зачем Цукербергу нужно скрывать лайки? Как вы наверняка догадываетесь, ответ прост: вновь ради денег. Популярные пользователи Instagram активно монетизируют свои аккаунты, продавая рекламные интеграции в них. Теперь же им станет намного сложнее найти рекламодателя, поскольку оценить популярность страницы и охват аудитории станет невозможно. Кто станет рекламироваться в аккаунте с неизвестным числом подписчиков? Зато сама компания Instagram останется в выигрыше: ей-то отлично видно и количество просмотров, и все остальные данные. Хотите рекламу – платите напрямую Instagram. Все просто.



Можно предположить, каким будет следующий шаг Instagram. Пользователям расскажут примерно следующее: "Эксперимент прошел удачно, все вы с радостью бросились избавляться от социального давления, и поэтому, следуя многочисленным пожеланиям, мы насовсем отключаем видимые лайки всех аккаунтов. Теперь вы свободны от лайкозависимости! Вам стало еще легче жить!" А рекламным клиентам выкатят новые цены на эксклюзивные рекламные услуги.

Удивительно, но аналитики Instagram напрочь игнорируют очевидный факт: абсолютное большинство пользователей заводят странички в социальных сетях исключительно для того, чтобы видеть количество лайков под своими и чужими публикациями. Мало того, если вы помните, весь Facebook начинался с того, что юный Цукерберг создал страничку, на которой пользователи оценивали фотографии друг друга. И никакого другого функционала там не было.



Лайки, видимые всеми участниками, – это топливо, хребет, основная движущая сила любой соцсети. Однако теперь выясняется, что деньги дороже лайков.

Можно легко спрогнозировать скорый отток пользователей из Instagram, а также появление массы заброшенных аккаунтов. Зачем открывать приложение, если у тебя нет обратной связи от подписчиков? Когда менеджмент Facebook это поймет, эксперимент тихо прикроют и лайки останутся навсегда. Хотя…

