Instagram и Facebook позволят скрывать счетчики лайков

Instagram и Facebook теперь будут скрывать лайки пользователей под постами. Правда воспользоваться функцией отключения счетчика отметок "нравится" можно по желанию в настройках. Обозреватель Николай Гринько выяснял, как нововведения отразятся на инфлюенсерах и пользователях социальных сетей.
Компания Марка Цукерберга опубликовала совместное уведомление от лица Facebook и Instagram, в котором сообщила, что пользователи этих соцсетей отныне могут по своему желанию скрывать лайки под своими публикациями. "Вы можете скрыть количество лайков в ваших постах, чтобы другие не могли видеть, сколько лайков получают ваши публикации. Таким образом вы можете сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков получаете. Вы также можете скрыть количество лайков для постов других пользователей. Этот элемент управления применяется ко всем сообщениям в вашей ленте", – говорится в уведомлении.
Функция сокрытия лайков поначалу была доступна лишь некоторым пользователям, это был первый этап эксперимента. Затем опыт распространили на Канаду, Италию, Бразилию, Ирландию, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Отныне пользователи из этих стран могут сделать так, чтобы никто не видел, насколько популярны их посты и фото, а также перестать видеть отметки "нравится" во всех чужих публикациях.
Все это вполне в тенденциях последнего времени, когда корпорации объясняют глобальные изменения в своей работе исключительно заботой о пользователях. Например, недавно Apple позволила пользователям запрещать приложениям собирать какие-либо данные, и это было сделано, "чтобы избавить от слежки" (на самом деле для того, чтобы эти данные не мог собирать никто, кроме самой Apple). Следом Facebook разослал письмо, в котором объяснял необходимость слежки тем, что "так мы сможем оставаться бесплатными и показывать вам только актуальную рекламу" (на самом деле слежка нужна, чтобы торговать таргетированной рекламой вне зависимости от ее "актуальности").
Но вернемся к нашей теме. Зачем Цукербергу нужно скрывать лайки? Как вы наверняка догадываетесь, ответ прост: вновь ради денег. Популярные пользователи Instagram активно монетизируют свои аккаунты, продавая рекламные интеграции в них. Теперь же им станет намного сложнее найти рекламодателя, поскольку оценить популярность страницы и охват аудитории станет невозможно. Кто станет рекламироваться в аккаунте с неизвестным числом подписчиков? Зато сама компания Instagram останется в выигрыше: ей-то отлично видно и количество просмотров, и все остальные данные. Хотите рекламу – платите напрямую Instagram. Все просто.
Можно предположить, каким будет следующий шаг Instagram. Пользователям расскажут примерно следующее: "Эксперимент прошел удачно, все вы с радостью бросились избавляться от социального давления, и поэтому, следуя многочисленным пожеланиям, мы насовсем отключаем видимые лайки всех аккаунтов. Теперь вы свободны от лайкозависимости! Вам стало еще легче жить!" А рекламным клиентам выкатят новые цены на эксклюзивные рекламные услуги.
Удивительно, но аналитики Instagram напрочь игнорируют очевидный факт: абсолютное большинство пользователей заводят странички в социальных сетях исключительно для того, чтобы видеть количество лайков под своими и чужими публикациями. Мало того, если вы помните, весь Facebook начинался с того, что юный Цукерберг создал страничку, на которой пользователи оценивали фотографии друг друга. И никакого другого функционала там не было.
Можно легко спрогнозировать скорый отток пользователей из Instagram, а также появление массы заброшенных аккаунтов. Зачем открывать приложение, если у тебя нет обратной связи от подписчиков? Когда менеджмент Facebook это поймет, эксперимент тихо прикроют и лайки останутся навсегда. Хотя…