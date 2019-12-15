Можно ли завоевать мир в экзоскелетах последнего поколения?

Американская компания Sarcos Robotics представила первый серийный экзоскелет Guardian XO, предназначенный для переноски тяжелых грузов массой до 200 фунтов (приблизительно 90 килограммов). При этом человек, управляющий устройством, ощущает нагрузку на уровне 4,5 килограмма. Как это устроено и почему в таком костюме пока невозможно поработить Вселенную – в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.

Экзоскелет предназначен для применения на производстве, а также для экстренных служб, которые могут использовать его, например, для расчистки завалов. Устройство состоит из множества секций, которые приводятся в движение электромоторами. С его помощью рабочие смогут переносить грузы, практически не затрачивая усилий. Время работы от одного комплекта аккумуляторов составляет до двух часов без подзарядки. Интересно, что Guardian XO пока не продается, а лишь сдается в аренду за 100 тысяч долларов в год.

Коллектив нашей редакции всегда интересовался подобными разработками. Экзоскелеты, как и многие другие изобретения, были придуманы фантастами и кинематографистами, и лишь потом инженеры решили воплотить их идеи в реальные устройства. Долгое время эти эксперименты никто не воспринимал всерьез, пока неожиданно не выяснилось, что "электромеханические усилители мышц" действительно могут позволить человеку манипулировать предметами с большим весом.

Экзоскелеты начали разрабатывать множество компаний, и у нас возникало множество вопросов, ответов на которые в официальных пресс-релизах нет. К счастью, в Sarcos Robotics предоставили журналисту издания IEEE Spectrum Евану Акерману возможность протестировать экзоскелет, а затем он написал подробную статью, в которой мы и нашли всю дополнительную информацию.

Создатели называют свою разработку "человекоподобным роботом", в котором оператор выступает в качестве управляющего элемента. Грубо говоря, он заменяет собой вычислительный блок и датчики положения в пространстве. Экзоскелет стоит и передвигается на собственных "ногах", принимая на себя всю нагрузку, а человек, двигая конечностями, подает ему управляющие сигналы: если он делает шаг вперед, то вся конструкция переступает ногами, если он поднимает руку, то система повторяет и это его движение.

Интересно, что вес, который оператор ощущает при поднятии тяжести, можно регулировать, снижая вплоть до полного нуля, однако в этом случае ему становится сложнее управлять системой (оператор теряет контроль над инерцией), поэтому создатели рекомендуют так не поступать. Кроме того, у Guardian XO существует программное ограничение скорости движений. Мы много раз видели, как подобные машины неспешно двигаются по цехам и медленно перемещают грузы, но оказалось, что это сделано намеренно. Казалось бы, такое ограничение должно мешать работе, но на самом деле это сделано для безопасности: управляя экзоскелетом, человек не способен нанести удар, поскольку скорости манипуляторов для этого недостаточно.

В результате все это будет похоже на балет под водой, но никак не на зрелищный рукопашный бой.

Еще она особенность: чтобы управлять роботом, оператор должен постоянно удерживать несколько триггеров – особых выключателей. Как только хотя бы один из них отключается, экзоскелет застывает неподвижно, при этом продолжая удерживать груз. Это тоже элемент системы безопасности: если человек во время работы захочет почесать нос или ответить на телефонный звонок, робот не станет повторять эти движения. В противном случае любой комар, внезапно укусивший оператора, мог бы привести к катастрофе.

Одним словом, на наш взгляд, система проработана достаточно тщательно, чтобы выйти в серию и найти самое широкое применение. Вполне вероятно, что скоро мы увидим заводских рабочих, грузчиков и даже дворников, работающих в роботизированных костюмах. А зрелищные схватки роботизированных людей так и останутся фантазиями киношников, ведь никто не станет взламывать системы экзоскелета, только чтобы подраться.

Хотя...