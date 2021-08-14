Гибкий "смарт": чем удивило новое поколение девайсов от Samsung

Компания Samsung провела большую презентацию и представила новое поколение своих самых технологичных устройств: Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2. Наш обозреватель Андрей Рассказов протестировал новинки и выяснил, чем они лучше предыдущих моделей.



Фото: Андрей Рассказов

Galaxy Z Fold 3

Формфактор остался неизменным, как и главные черты дизайна. Перед нами по-прежнему большой и толстый смартфон, который раскладывается практически в планшет с диагональю экрана 6,7 дюйма.

Его края стали более сплющенными, что придало смартфону строгости и сделало его более похожим по духу к серии Note, которую в этом году не обновляли. Задняя крышка в сложенном состоянии теперь матовая, и все цвета на этом фоне выглядят в разы лучше. Особенно хорош оливковый, причем во всех продуктах, но это больше вкусовщина.

На задней крышке три больших отверстия под камеры, все на 12 Мп. И это хорошо, так как каждый пиксель большой и впитывает много света. А как мы знаем, чем пиксели ярче, тем они четче.



Фото: Андрей Рассказов

Основной дисплей теперь 6,2 дюйма, прикрытый самым крепким стеклом в индустрии – Gorilla Glass Victus. На экране решили не экономить: на устройстве он с частотой обновления 120 Гц.

Одно из главных нововведений можно увидеть, когда открываешь смартфон: сверху, прямо под основным экраном, спрятана фронтальная камера. Samsung впервые использует эту технологию, когда в экране оставляют место с меньшей плотностью пикселей. То есть вы можете делать на фронталку фото, и она работает так, как и должна, но самого объектива не видно.

Хотя, если приглядеться, место, под которым камера спрятана, хорошо заметно, особенно на черном фоне. Просто теперь, когда что-то смотришь или читаешь, фронталка растворяется в контенте. Это определенно вау-эффект, которым можно удивлять друзей.



Фото: Андрей Рассказов

Самая главная новинка для сгибающихся смартфонов – они стали водонепроницаемыми. Отныне устройства защищены от влаги и смогут выдержать попадание под дождь. Тесты показывают, что девайсы можно смело опускать в пресную воду на глубину до 1,5 метра на полчаса. А это уже серьезно.

К тому же на телефонах обновили основные экраны. Они стали более долговечными и более устойчивыми к царапинам и вмятинам. Последнее было проблемой в прошлых версиях. Конечно, это нужно будет протестировать более полно, но после первого знакомства могу сказать, что вмятин от ногтей не остается, если вы открываете устройства одной рукой.

Также стоит отметить, что смартфоны стали тоньше в сложенном состоянии. у них немного сократились рамки, а значит, полезной площади стало чуть больше. И хотя речь идет буквально о миллиметрах в сравнении с прошлогодними моделями, эту разницу видно невооруженным взглядом. И это шаг в правильном направлении.



Фото: Андрей Рассказов

Характеристики:

процессор Snapdragon 888;

оперативная память – 12 Гб;

встроенная память – 256 или 512 Гб;

емкость батареи – 4 400 мАч.

Цены : 159 990 рублей (версия на 256 Гб памяти) и 169 990 рублей (512 Гб).

Z Flip 3

Фото: Андрей Рассказов

Z Flip 3 – реинкарнация раскладушек. И это именно так благодаря влагозащите и более крепким стеклам. Теперь смартфон нельзя назвать хрупким. Даже после первых впечатлений можно смело сказать, что с ним не надо аккуратничать. Это такой же смартфон, как и любой другой, только раскладушка.

Ему в новом поколении обновили внешний вид и сделали внешний экран гораздо больше. Теперь это действительно полезное добавление. Читать уведомления в разы удобнее. Теперь даже можно разглядеть, что у вас в кадре, когда вы делаете селфи на этот маленький экран.

К тому же его очень удачно вписали в черный прямоугольник вместе с камерами, весь этот элемент выглядит на своем месте.



Фото: Андрей Рассказов

Основных камер две, обе на 12 Мп, как и у Fold: широкоугольная и сверхширокоугольная. Такой же основной экран с частотой обновления 120 Гц, но с диагональю 6,7 дюйма. А так как он вытянутый, то соотношение сторон у него кинематографическое – 22:9. Полезно для листания лент в соцсетях, а вот видео где-то могут обрезаться или будут оставаться черные рамки.

Характеристики:

процессор Snapdragon 888;

оперативная память – 8 Гб;

встроенная память – 128 или 256 Гб;

емкость батареи – 3 300 мАч.

Цены : 89 990 рублей (128 Гб памяти) и 94 990 рублей (256 Гб).

Galaxy Watch 4

Фото: Андрей Рассказов

Новые часы Galaxy Watch 4 – это большое событие по двум причинам. Первое: часы теперь на новой операционке, которую Samsung делали совместно с Google. Теперь это гораздо больше похоже на опыт использования смартфона, так как в них есть магазин приложений и вы можете скачивать и устанавливать все что угодно прямо на устройство. Второе: в часах новые датчики для отслеживания здоровья. И внимания заслуживает датчик биоимпеданса (анализ состава тела), который я впервые вижу в коммерческом продукте, выпущенном для широкого потребителя.

Работает это так: если вы носите часы на левой руке, то прикасаетесь двумя пальцами правой руки к двум кнопкам на часах – они являются сенсорами. А сами часы отправляют слабый сигнал через ваше тело, который эти датчики должны уловить. Часы измеряют изменения между отправленным сигналом и полученным (жир, вода, кровь и кости по-разному изменяют его) и с точностью 98% понимают состав вашего тела. В него входят процент жира, процент мышц в организме и другие данные.

Примерно так же работают умные весы, а теперь эта функция есть и в часах. Помимо этого, они считывают ваш пульс, насыщенность крови кислородом, могут снять ЭКГ и довольно четко отслеживают двигательную активность.

Цены: 22 500 рублей (обычная версия) и 27 500 рублей (версия Classic с вращающимся безелем – поворотным кольцом на циферблате – с насечками и более строгим дизайном).

Galaxy Buds 2

Фото: Андрей Рассказов

Galaxy Buds 2 – это продолжение одних из лучших беспроводных наушников для Android. По первому впечатлению они на голову выше Buds+: у наушников отличный звук и микрофоны, шумоподавление работает на ура и глушит примерно 60% шума в метро. Кроме того, создатели улучшили дизайн девайсов.

Цена: 10 990 рублей.

В общем, крайне интересные новинки получились у Samsung. Корейская компания пытается сделать сгибающиеся аппараты более доступными для потребителей. Они перестали быть чем-то хрупким, а цены на устройства снижаются. Осталось понять, как они чувствуют себя в ежедневном использовании.