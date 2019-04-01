Бег с телефоном: лучшие мобильные приложения

Шесть лучших мобильных приложений для бега: на выбор программы для тех, кто давно не вставал с дивана, для опытных марафонцев, для тех, кому нужна тусовка, и даже для весельчаков, которым нравится бегать вместе с зомби.

Nike + Run Club

Одно из самых популярных приложений для бега, которым пользуются и новички, и профессионалы. Кроме стандартного набора, – расстояние, темп, скорость, маршрут, приложение рассчитывает срок службы кроссовок (любых марок, не только Nike) и подбирает нужную модель под разные дистанции и нагрузки. Название кроссовок вбивается во вкладку "Мои кроссовки", и дальше программа отслеживает их срок службы, напоминает, когда пора заменить, советует нужную модель под дистанцию.

В приложении можно ставить цель – у Nike есть большой пул тренеров, которые помогают рассчитывать нагрузки так, чтобы конкретный пользователь смог преодолеть нужную ему дистанцию. Есть тестовая пробежка, по итогам которой приложение предлагает план тренировок, исходя из темпа пользователя. Также Nike для мотивации присваивает разные уровни, к примеру, новичок – это желтый цвет, профессионал – черный. Есть и аудиотренировки от известных тренеров и бегунов.

Алексей Васильев, предприниматель, бегает четыре года (несколько марафонов):

"Мне Nike+Run Club помог пробежать марафон с очень хорошим результатом. Сначала он предложил мне очень спокойный темп тренировки, мне казалось, что это слишком медленно для меня, но в итоге оказалось, что именно такое стабильное повторение помогло подготовиться к длинной дистанции. Вообще почти все беговые приложения – Garmin, TomTom, Wahoo, Polar – про одно и то же, и минусы у них одинаковые: глюки в системе GPS. Чаще всего теряется небольшая часть дистанции, которую ты знаешь на уровне "каждая кочка". То есть ты знаешь, что тут пять километров, а приложение отрицает – 4,7–4,8 километра. Или, например, бежишь, и вдруг на каком-то этапе тебе раньше метров на 600-700 программа засчитывает следующий километр, и вся пробежка получается гораздо быстрее. Такие глюки у них у всех бывают, и точность будет только на стадионе, где ты знаешь, сколько круг. Или буквально с рулеткой замерить свою дистанцию. Кроме функции "Мои кроссовки", мне еще нравится возможность бросать вызов другим бегунам. Я, например, когда только начинал бегать, постоянно бросал вызов одному коллеге и побеждал его. Сейчас он бегает мало, а я настолько втянулся, что хотел бы и пятилетнего сына приобщить потихоньку".

Couch to 5k

Приложение отлично подходит для тех, кто только начинает бегать. Как видно из названия, программа позволяет пробежать свои первые пять километров. План тренировок рассчитан на девять недель с постепенным увеличением нагрузок. Приложение еще называют "От дивана до пяти километров", подразумевая, что оно поможет человеку, который вел очень малоподвижный образ жизни.

Все начинается с чередования быстрой ходьбы и бега трусцой – три раза в неделю по полчаса. В программе есть разминка и заминка, она достаточно короткая, возможно, совсем новичку понадобится чуть больше времени, чтобы подготовить мышцы.

Наташа Сергеева, флорист, бегала пять километров около дома, сейчас занимается плаванием:

"Приложение популярно во всем мире, есть описание программы на русском языке – это удобно. Мне программа помогла почувствовать вкус к спорту. Увлеченным бегуном я не стала из-за проблем со спиной, которые обнаружились позднее из-за другой программы интенсивных workout (ударные нагрузки по 15 минут в день), но зато теперь регулярно плаваю. В отличие от тех же workout-приложений, где нужно очень интенсивно (без особой разминки и подготовки) тренироваться дома по пять–пятнадцать минут в день, Couch to 5k достаточно мягко готовит к нагрузкам. Но все равно я бы советовала новичкам ориентироваться на свое состояние и консультироваться с врачом при малейшем дискомфорте, все-таки ударные нагрузки (а бег к ним относится) показаны не всем".

Garmin Connect

Профессиональное приложение, которое позволяет не только строить маршруты, следить за темпом, скоростью, временем и расстоянием пробежки, но и отслеживать прогресс, ставить цели и следить за физическим состоянием.

Можно составлять календарь и план тренировок, контролировать вес, сравнивать пробежки за разные периоды времени, видеть результаты в виде графиков, процентных соотношений, диаграмм. Можно "проигрывать" пробежки на карте с метрическими данными, это позволяет наглядно видеть прогресс или выявлять проблемы.

Garmin Connect используют не столько начинающие бегуны, сколько любители со стажем и профессионалы. Приложение синхронизируется с часами-пульсометром Garmin. Это достаточно дорогой гаджет, который пользуются спросом у тех, для кого бег стал постоянным хобби или важной частью жизни.

Артур Абдюханов, журналист, бегает с 2016 года (14 полумарафонов, два марафона, один ультрамарафон):

"Я пользуюсь Garmin, потому что бегаю в часах (пульсометр) Garmin 935. Приложение достаточно точно показывает мой пульс, темп, маршрут по данным GPS. Я вместе со своим тренером внимательно отслеживаю показатели активности и все изменения при подготовке к сложным соревнованиям вроде марафона 42 километра или ультрамарафона 100 километров".

Strava

Это, скорее, международная социальная сеть для бегунов, хотя в приложении есть стандартный набор для пробежки: скорость, расстояние, возможность рассчитывать пульс и следить за прогрессом. В приложении можно общаться с другими бегунами, ставить "кудосы" (так называют в этой программе лайки), можно следить за пробежками знаменитостей, вступать в клубы по интересам. Есть также платная версия с расширенным функционалом.

Сергей Алексеев, видеооператор, бегает с 2000 года в парке у дома и участвует в благотворительных марафонах:

"Это как бы тусовка для спортсменов и тех, кто "wanna be крутой бегун". На самом деле, если вы общительный человек, и вам для мотивации важно делиться фото, видео тренировок, своими результатами, то Strava – для вас идеально. К тому же можно быть в курсе всяких забегов, мероприятий и вообще того, чем живет беговое сообщество. Забавно, что у приложения есть тепловые карты: программа фиксирует, где бегают пользователи. То есть можно посмотреть активность бегунов буквально по всему миру, хоть в пустыне, хоть в Антарктиде. Маршрут тепловой карты не привязан к конкретному пользователю, просто ты знаешь, что какой-то неизвестный бегает маршрут в форме буквы "О" или сердечка, например".

Runtastic

Популярное приложение не только для бегунов, но и для велосипедистов, а также просто для ходьбы (шагомер). Достаточно простая в использовании программа с интуитивным управлением, синхронизируется с профилем Facebook и показывает пробежки друзей из этой социальной сети. Есть стандартный набор: расстояние, скорость, пульс, темп, голосовое сопровождение, планы тренировок, конкретные цели, например, "Похудеть на 10 килограммов". Таблицы, графики скорости, спуски-подъемы и возможность интервальных тренировок также доступны. Программа достаточно лаконична и подойдет тем, кому не нужно много дополнительных функций, они тоже есть в приложении, но в платной версии.

Ксения Штейн, юрист, бегает только летом по настроению:

"Я бегаю очень редко, пару раз в месяц буквально, и мне нравится Runtastic, он установлен, висит и есть не просит. Я смотрю там темп, скорость, дистанцию, и больше мне ничего не нужно, у меня нет модных пульсометров, и пульс я не считаю. Иногда привязываю фото к дистанции и выкладываю в инстаграм. В общем, это очень простая программа для тех, кому нужно просто знать, что и за сколько он пробежал".

Zombies, Run!

Это игровое приложение для тех, кому скучно бегать просто так. Здесь есть настоящая история про зомби-апокалипсис, миссии, задания, таинственные голоса и страшилки. Пользователь сам устанавливает скорость, с которой он будет убегать от зомби. Стандартный набор: темп, расстояние, счетчик калорий тоже есть.

Ночью и днем можно добавить к пробежке стоны зомби. Мертвецы будут периодически догонять, пока пользователь приложения выполняет разные миссии: укрепить базу, собрать припасы, в общем, не просто так побегать. Подойдет для тех, кому нужны веселая атмосфера и развлечение для ума во время тренировок.

Яна Викулова, преподаватель английского языка, до Zombies, Run! не бегала, с приложением пробежала больше 600 километров:

"Этим приложением пользуюсь больше года, и только оно вдохновило меня бегать много и регулярно. Там увлекательная история и игровые элементы – все сделано, чтобы мотивировать на тренировки. Также очень дружелюбное неофициальное сообщество в Facebook, где люди постоянно обмениваются своими успехами и маленькими историями с забегов. Единственный возможный минус – все истории на английском, так что язык нужно знать неплохо. Если с этим проблем нет, то приложение просто великолепное. Только маленьким детям я бы не советовала, но не потому, что там сильно страшно, а потому, что бывают подробные описания расстрела зомби или крики людей, которых зомби съели. Думаю, что это уже для подростков от 14 лет".

Ксения Баранова