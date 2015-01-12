Спектакль "Здесь живет Нина" покажут в "Школе современной пьесы"

"Афиша": спектакль "Здесь живет Нина" покажут в Москве

В январе в театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Здесь живет Нина". Это история о девушке, которая уезжает из большого города в провинцию, сообщает телеканал "Москва 24".

Москвичка Нина готовится защитить кандидатскую и выйти замуж, но вдруг узнает об измене любимого. В итоге девушка продает квартиру в столице и уезжает в деревню. Там она постигает прелести жизни в глубинке и с трудом находит общий язык с местными жителями.

Однако и в деревне Нина утопает в рутине. Девушка сталкивается с теми же проблемами, что и в столице. Надо искать работу, друзей, никто не принимает ее с распростертыми объятиями.

Кандидат наук Нина устраивается в школу обычной учительницей. Ей предстоит доказать себе и окружающим свою жизненную состоятельность.

Автор пьесы – Полина Бородина. Это екатеринбургский драматург, ученица Николая Коляды.

Камерный спектакль "Здесь живет Нина" в "Школе современной пьесы" решили играть на балконе, который рассчитан на 120 зрителей.

Ближайший показ состоится 13 января. Начало в 19.00.