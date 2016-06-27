Новости

Новости

27 июня 2016, 17:43

Культура

Выставка к 95-летию РАМТа расскажет об основных вехах в истории театра

Фото предоставлено пресс-службой РАМТ

30 июня в Музее имени Бахрушина открывается выставка "Молодежный театр в преломлении эпох", посвященная истории РАМТа и приуроченная к его 95-летнему юбилею. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Экспозиция оформлена главным художником РАМТа Станиславом Бенедиктовым. Первые 15 лет жизни театра представлены на выставке фотографиями, эскизами костюмов афишами, программами и изобразительными материалами к известным спектаклям: "Гайавата – вождь ирокезов" Н. Огнева, "Негритенок и обезьяна" Н. Сац и С. Розанова, "Аул Гидже" Н. Шестакова. Отдельная часть экспозиции посвящена основательнице театра и первому художественному руководителю – Наталье Сац.

Особое место отведено любимым многими поколениями артистам: яркие образы, созданные ими, запечатлены в фотографиях.

Современный период жизни театра отображен в разделе c работам творческого тандема – Алексея Бородина и Станислава Бенедиктова, которые уже 36 лет создают спектакли, неизменно становящиеся яркими событиями культурной жизни России. В центре зала будет установлена декорация из спектакля РАМТа "Вишневый сад" Чехова, внутри нее – отдельная часть экспозиции, повествующая о руководителях театра разных эпох – от Натальи Сац до Алексея Бородина.

театр выставки юбилей РАМТ экспозиция выставка

