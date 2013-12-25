С вертепными спектаклями москвичей познакомят "Рождественские сказки"

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В новогодние праздники всех любителей театра будут ждать в Государственном литературном музее, где пройдет фестиваль "Рождественские сказки". Свои сценические вариации на тему рождественского вертепа - с поклонениями новорожденному Иисусу кукольных и теневых волхвов - покажут российские и зарубежные театры.

28 и 29 декабря гостем Литературного музея станет столичный театр "Ученый медведь". Артисты представят вниманию зрителей теневой спектакль "Рождество", в котором прозвучит живая музыка. Команда театра сыграет на гуслях, цитре, флейтах, трещотке и греческом аналоге мандолины. Теневое представление будет разбито на две части: традиционную - с Марией, Иосифом, младенцем Иисусом и волхвами и "страноведческую". Во второй части спектакля зрителей ждет новогоднее путешествие по разным странам – Польше, Италии, Франции – и знакомство с их рождественскими традициями.

Свой рождественский "Вертеп" представит 4 января московский театр "ТриЛика". Рождественская мистерия расскажет об изгнании Адама и Евы из рая, рождении Христа, правлении царя Ирода. Драматичную и серьезную первую часть вертепного действа "разбавят" потешной второй.

5 января белорусский театр "Провинция" даст батлейку под названием "Байки шляхтича Завальни". Батлейка – это народный кукольный театр (слово произошло от Betleem, польского названия Вифлеема), который уходит корнями в XVI век. "Провинция" расскажет мистически-поучительную сказку состоятельного шляхтича пана Завальни "Черный петух и Смок".

Литовский Stalo teatras ("Настольный театр") приедет в Москву с представлениями "Путешествие ягненка" и "Эгле – королева ужей". Показы обоих спектаклей пройдут 8 января. Зрители "Путешествия ягненка" увидят историю создания мира, а "Королевы ужей" - литовскую народную сказку. Stalo teatras использует в своих представлениях различные предметы, которые приобретают в процессе игры собственную "личность", а также живую музыку.

10 января польский театр "Блюм" привезет в столицу действо PastoraŁka. В спектакле задействованы два актера и куклы. Зрители услышат живую музыку, в том числе звуки виолончели.

12 января столичные "Душегреи" представят рождественское вертепное действо "Смерть царя Ирода". Вполне традиционный вертепный спектакль будет состоять из двух частей – сначала новорожденному Христу поклоняться волхвы, а потом артисты прочтут частушки, стихи и дразнилки и проведут хороводные игры.