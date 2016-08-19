Зарождение променад-театра: 44 километра перфомансов

В Суздальском районе Владимирской области творческая лаборатория "Человек" провела театральную мистерию "Человек мира. Древо народной культуры (ДНК)". В течение 24 часов перформеры и зрители прошли 44-километровый маршрут от церкви Бориса и Глеба в деревне Кидекша до храма Покрова на Нерли в Боголюбово. О том, как это было, читайте в репортаже m24.ru.

Фото: Даня Шафиева

Каждый год в течение последних 10 лет в Суздальском районе проводится театральная мистерия "Человек мира. ДНК". Там собираются молодые художники, актеры и музыканты, преимущественно студенты или выпускники творческих вузов. За неделю до проведения для них выбирается концепция будущего действия и они готовят различные постановки. При этом участники сами формируют свои произведения, в это никто не вмешивается.

Темой постановки в этом году стало обнуление. По задумке авторов, действие длилось 24 часа, сценами для перформансов становились поля, берега реки Нерли, сама река и дом в деревне Улово.

Об идее фестиваля m24.ru рассказал вдохновитель и организатор "Человек мира. ДНК" Андрей Попов.

"Это в каком-то смысле детская песочница, где все становятся детьми, становятся такими, какие есть на самом деле и в течение того времени, которое мы здесь находимся, каждый создает свой проект. В этом году в основу всего легла идея возобновить маршрут, который был заложен тысячу лет назад между церковью Бориса и Глеба в Кидекше и храмом Покрова на Нерли, пройти его в течение суток и творческой энергией прокачать. Это форма некой акупунктуры, где мы творческими постановками активизируем определенные точки на организме этого пространства", – рассказал он.

По словам Попова, общая концепция – это создание территории, летнего творческого лагеря, где могли бы проводить время молодые актеры после окончания учебного года. "Чтобы творческие группы собирались и здесь создавали в течение недели различные постановки, фильмы и так далее. И потом на территории их показывали", – пояснил он m24.ru.

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Ровно в полночь 6 августа у церкви Бориса и Глеба в Кидекше, история которой исчисляется с 1152 года, началась мистерия. В течение следующих суток зрители, актеры, художники, фотографы, операторы и организаторы носились по землям Владимирской области в безумной гонке, чтобы успеть, чтобы увидеть, чтобы создать потрясающую иллюзию перерождения жизни.

"Важно, что в большинстве постановок участниками становились все присутствующие – ты не просто смотришь за ними, но и перемещаешься в пространстве 44-километров от Кидекши до храма Покрова на Нерли", – добавил Попов.

Набегами, колонна из десятков машин преследовала своего предводителя – грузовик, на борту которого был закреплен гигантский плот, лодка долбленка и другой крупный реквизит. Двигаясь без указателей по узким дорогам, участники каравана иногда терялись, сворачивали не в ту сторону или ждали колонну не в том месте – координация была весьма специфическая и зачастую те кто отставал уже не успевали к началу следующего перформанса. Однако это постоянное ощущение неизвестности только подстегивало чувство того, что кругом происходит нечто по-настоящему уникальное.

Все началась с аллюзии: девушка в белом села в долбленку и плавно, как это возможно только на таких лодках, растворилась в ночи, уплывая от завороженных зрителей. Продолжение перформанса начнется лишь спустя несколько часов уже на новой площадке. В это время, пока перформеры готовили продолжение, десятки автомобилей плутали по окрестным дорогам в поисках следующей локации.

С безоблачным рассветом наступила новая жизнь. Люди оказались на безлюдном берегу Нерли, лишь вдалеке виднелась лодка с безучастным рыбаком, который так и не взглянул в нашу сторону. На воду спустили плот и, несмотря на всеобщую усталость, актеры переоделись в белые робы, обнуление продолжилось.

Все началось с завтрака, в роли стола – грузовик. В крюк, будто в большую и неуклюжую механическую руку вложили букет полевых цветов, а белая ткань стала отличной скатертью и скрыла лишние детали. Трапеза состояла преимущественно из арбузов.

Подкрепившись, актеры оказались на плоту. С берега к ним медленно подошли три женщины-прачки с бельем и тазиками, они запели а капеллу, вклиниваясь тонкими русскими голосами в утреннюю тишину. Взойдя на палубу плот медленно поплыл по течению Нерли. Мокрые вещи, тазы и вода вдруг превратились в инструменты и зазвучала ритмичная музыка. По очереди они рассказывали истории из жизни женщин в деревнях – о мужьях, детях, быту, о своих переживаниях, счастье и разочаровании.



"Изначально это была ритмическая история. Мы искали темы близкие к реке и в итоге решили сделать постановку про прачек, взять еще несколько девочек и пойти на речку с тазиками", – сказала m24.ru актриса Мария Лапшина работавшая над созданием перформанса.

Постановка была особенно интересна тем, что каждый монолог является настоящей историей. За несколько дней до постановки перформеры посетили окрестные деревни – Улово, Боголюбово, Порецкое, они поговорили с местными жительницами, записали истории на диктофон, выучили и вложили их в действие.

Театральный продюсер, режиссер, педагог Эдуард Бояков поделился с m24.ru своими впечатлениями от "Человек мира. ДНК". "Отличные впечатления, живые. С одной стороны это абсолютно беспроигрышные ландшафты – в этом пространстве очень тяжело делать-то что-то такое совсем пустое. С другой стороны – это такая ответственность делать что-то, когда такая красота вокруг и когда заявляются такие серьезные исходные отправные точки. Я имею ввиду церковь Глеба и Бориса и Покрова на Нерли в Боголюбово, но все это здорово. Я очень радуюсь за ребят, многих художников, перформеров, хореографов я знаю, уважаю, я смотрю их спектакли с большим интересом и в Москве, в этом душном, тяжелом городе, а уж в Суздале – тем более", – заявил Бояков.





Ближе к полудню участники собрали весь реквизит по машинам и караван снова отправился в путь, на этот раз в дом Андрея Попова на окраине Улово. Несколько часов на обед и отдых и мистерия продолжилась. Следующий перформанс начался с кукурузного поля, где актрисы-работницы кукурузного поля, прежде чем начать сбор урожая, совершают обряд. Они говорят с растениями, благодарят их, становятся одним целым и просят прощение з ато, что скоро начнут срезать ее

"В нашем перформансе "Работа" мы размышляли о теме перерождения и принесения в жертву одного во имя продолжения жизни другого. По этому мы хоронили стебли кукурузы отдавая зрителям ее плоды", – прокомментировал Попов.



Далее процессия переместилась в реку и началась прогулка на воде. Актеры и зрители направились к следующей локации, вместе проплывая между историями и музыкальными действиями.

По мнению главного редактора Menu Magazine Азамата Цебоева, "Человек мира. ДНК" – это следующий этап развития театра, когда зрители и актеры постоянно взаимодействуют друг с другом. "Мы приехали в пятницу, увидели встречу души с телом – самый первый перформанс, где Маша [Лапшина] исполняла протяжную песню и удалялась на лодке с костром. Это была очень романтичная, очень настроенческая вещь, но мы дальше сломались, потому что дети заставили нас ехать домой и продолжили только на следующий день. Сама задумка очень интересная и масштабная. Впервые за время существования "Лаборатории", использовано пространство вокруг Суздаля и все приобретает некоторую перспективу. И разные жанры искусства в этой перспективе выглядят совсем по другому в ландшафте и исторической проекции. Если рассматривать с точки зрения истории – от одного древнего храма к другому древнему храму намечается движение. Игра с пространством нравится. Это конечно сложнее, чем воспринимать все на одном месте, тем более в зрительном зале, но это следующий шаг променад театра, это поиск, где ты сам ищешь, где театр и в конце концов не понятно, кем ты являешься – наблюдателем или участником. Ты можешь менять эти роли, вот например, здесь играют на музыкальных инструментах, которые представляют из себя фрукты и овощи, в какой-то момент ты их можешь съесть, тем самым причаститься к этому действию", – сказал m24.ru Цебоев.





Когда солнце было уже в зените и воздух окончательно раскалился, актеры продолжили. Десятки людей сцепившись за руки в поле вдруг превратились в единое целое – они бегали, танцевали, закручивались в спираль и превращались в громадную волну. В этот момент актеры были похожи на птиц в стае – настолько слаженными и естественными выглядели их движения.

Рядом с перформерами стояло изображение рыбы, чтобы было интереснее, художники Дмитрий Лисицын и Настя Веремеенко предложили зрителям самостоятельно закрасить наполнение картины. В основном раскрашивали дети, некоторые настолько увлекались процессом, использовали вместо кистей и валиков собственные руки.

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Перед очередной трапезой началось выступление коллектива Playtronica и в центре внимания снова оказались фрукты: в качестве инструментов музыканты использовали арбузы, дыни и бананы – подключив штекерами плоды к специальному устройству они сыграли позитивный и эффектный сэт.

Вместе с сумерками действие переместилось на новую локацию и мистерия продолжилась. На этот раз зрителей ждал глиняный перформанс, который поставил режиссер Юрий Квятковский. Люди оказались в лабиринте из цветных лент, которые опутывали обнаженные, закопанные и обмазанные глиной тела актеров. Когда кто-нибудь дергал за ленту – перформеры испытывали неприятные ощущения или даже боль.

Мнение эксперта Для меня, как человека, который только начал заниматься перформативными практиками, возможность поработать с Юрием Квятковским – это большая удача. Юра мастер-визуал, ему всегда каким-то волшебным образом удаётся создать потрясающую по эстетике картинку и включить в неё зрителя. Сама идея глиняного перформанса была в том, чтобы создать видимость пут, показать тот период жизни человека, когда он запутался. Зритель попадал в лабиринт из цветных лент, которые переплетались между телами обнаженных, обмазанных глиной и закопаных в землю перформеров. Пытаясь выбраться из лабиринта им приходилось дергать эти ленты и тем самым они доставляли нам достаточно сильную физическую боль. Думаю, что наверное каждый человек, попадал в похожую ситуацию в реальной жизни. Пытаясь выбраться из запутанной ситуации, мы неосознанно причиняем боль другим людям, теряя время и силы на панику, гнев, неосознанные реакции, мы запутываемся ещё больше. Для меня, как человека, который только начал заниматься перформативными практиками, возможность поработать с Юрием Квятковским – это большая удача. Юра мастер-визуал, ему всегда каким-то волшебным образом удаётся создать потрясающую по эстетике картинку и включить в неё зрителя. Сама идея глиняного перформанса была в том, чтобы создать видимость пут, показать тот период жизни человека, когда он запутался. Зритель попадал в лабиринт из цветных лент, которые переплетались между телами обнаженных, обмазанных глиной и закопаных в землю перформеров. Пытаясь выбраться из лабиринта им приходилось дергать эти ленты и тем самым они доставляли нам достаточно сильную физическую боль. Думаю, что наверное каждый человек, попадал в похожую ситуацию в реальной жизни. Пытаясь выбраться из запутанной ситуации, мы неосознанно причиняем боль другим людям, теряя время и силы на панику, гнев, неосознанные реакции, мы запутываемся ещё больше. Очень интересно было наблюдать за своими ощущениями в процессе. В начале зрители вели себя осторожно, но в последствие начали очень сильно дергать ленты и по правде говоря, мне стало страшно, что они потеряют контроль и сделают мне больно. У меня было очень странное чувство абсолютной беспомощности и страха, перед казалось бы знакомыми мне людьми, я как-то отчётливо поняла, что границы моего тела и моей личности нарушены, что нет моего личного пространства, в котором я привыкла прятаться. В финале, мне уже было настолько больно, холодно и страшно, я лежала на земле, меня кусали насекомые, какая-то девочка с криком "МАМА, я Запуталась!" очень резко дернула ленту и на моей шее затянулась петля ... и я заплакала. Если вы спросите меня сейчас, готова ли я все это повторить и более того пойти дальше, я с уверенностью скажу да. Потому ,что на мой взгляд, перформанс, это история про наблюдение и изучение прежде всего себя, своего внутреннего мира, где зритель либо к тебе подключается, либо нет, но это уже вопрос второго порядка.

Виктория Соловьева Участница постановки



После постановки Квятковского зрители в эту ночь оказались на территории перерождения, где из плоти рождался человек. Участники стали сведелями кровожадной визуализации от театральной группы Юрия Муравицкого с докторами в белых халатах, с грудой настоящего мяса на операционном столе, из которой по ходу постановки вылез живой человек. Ближе к ночи действие снова сместилось к воде, где перформеры перемещали гигантский шар, внутри которого находился человек.

"Процессы природы человеку неизвестны. Много ученых задаются вопросами - откуда мы взялись и что нас ждет за гробом? Некоторые даже выдвигают теории, как это могло произойти или может произойти. Но в целом для нас это остается тайной. Одна эпоха сменяется другой, передавая эту тайну с собой. Представление "Закат", – это закат одной цивилизации и переход к другой. Красный человек – это аллегория человека "прошлого", который находит в себе силы, после долгих мытарств осознать свои ошибки, покаяться и тем самым прийти к очищению. Теперь он становится "проводником" и уплывает в неизвестное будущее, чтобы нести своему миру чистоту. О прежнем мире напоминает лишь гигантская грустная лошадь, которая провожает взглядом уплывающего человека, которая никогда не увидит другого мира, и не узнает, какое оно будущее", – заключил Андрей Попов.

Завершением 24-часовой мистерии стал керамический обжиг скульптур на воде. Над ними в течение недели работали гончары Иван и Виктория Веремеенко, Ирина Зелянина, Дмитрий Никитин, Наталья Штырева и Виктор Кудрявцев. Раскаленные до красна в печах скульптуры сияли в ночи обозначая окончание изнурительного, но захватывающего приключения длинной. В этот момент вблизи храма Покрова на Нерли происходила редкая взаимосвязь огня, воды и глины.