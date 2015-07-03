Театр Виктюка устроит парад своих спектаклей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 14 по 31 июля на сцене МТЮЗа будут показаны десять спектаклей Романа Виктюка разных лет.

На протяжении двух недель публике будет представлен самый широкий спектр яркой, разноплановой, противоречивой режиссуры Романа Виктюка. А дополнительным сюрпризом станут предпремьерные показы долгожданной "Федры" по пьесе Марины Цветаевой. В этом году марафон станет юбилейным – традиции исполняется 15 лет.

Зрителей ждет целая россыпь спектаклей из репертуара театра – от пронзительного рассказа о Чернобыльской трагедии "В начале и конце времен", который стал открытием даже для постоянных поклонников театра, до откровения "Коварства и любви", истории о цинизме и подлости мира.

В грядущем театральном марафоне Цветаева соседствует с Булгаковым, а Уайльд со Шмиттом, Шекспир с Шиллером, Жене и Куилтером, а Арие – с Красногоровым и Абдуллиным. Будут сыграны легендарные "Служанки", одна из самых блестящих и противоречивых постановок, визитная карточка театра.

А завершится юбилейный марафон повтором "Саломеи", слава которой не уменьшается, хотя с момента премьеры прошло уже семнадцать лет.

В этой работе Виктюк вслед за Александром Таировым отказался от историко-бытового воспроизведения сюжета и превратил ее в завораживающую притчу о тождественности любви и смерти, волнующую умы и души, с каждым разом привлекающую в ряды поклонников театра новых зрителей.