На груди Моны Лизы появились татуировки

Фото: behance.net

Парижский дизайнер Николя Амьяр представил, как бы выглядели герои известных полотен с цветными татуировками. Если художники с мировыми именами использовали для своего творчества холст, то Амьер использовал для этого тела людей, изображенных на картинах.

Полученными результатами он поделился на своей странице в Behance.

Фото: behance.net

Серия этих иллюстраций носит название The Art of Tattoo. Дизайнера вдохновили такие картины, как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, "Отчаявшийся" Мартина ван Майтенса и другие. Таким образом, на телах людей появились племенные символы, растительные орнаменты и разнообразные надписи.

Фото: behance.net

К слову, изображенные в рамах картины делают еще больший акцент на слиянии классической и современной культуры.

Напомним, во время прошлого творческого эксперимента Николя Амьер "уронил" космические корабли из "Звездных войн" на улицы мировых столиц – Москвы, Парижа, Лондона и других.

