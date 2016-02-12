На груди Моны Лизы появились татуировки

Фото: behance.net
Парижский дизайнер Николя Амьяр представил, как бы выглядели герои известных полотен с цветными татуировками. Если художники с мировыми именами использовали для своего творчества холст, то Амьер использовал для этого тела людей, изображенных на картинах.
Полученными результатами он поделился на своей странице в Behance.
Фото: behance.net
Серия этих иллюстраций носит название The Art of Tattoo. Дизайнера вдохновили такие картины, как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, "Отчаявшийся" Мартина ван Майтенса и другие. Таким образом, на телах людей появились племенные символы, растительные орнаменты и разнообразные надписи.
Фото: behance.net
К слову, изображенные в рамах картины делают еще больший акцент на слиянии классической и современной культуры.