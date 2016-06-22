LIVE: урок по линди-хопу, бальбоа и блюзу под аккомпанемент живого оркестра

26 июня Школа джазовых танцев "Московский свинг данс клуб" приглашает в Культурный центр ЗИЛ на зажигательную вечеринку. Гостей ждут мастер-классы по линди-хопу, бальбоа и блюзу. Эти танцы сегодня снова стали очень популярными. Их отплясывают на набережных и в парках люди любого возраста и с разным уровнем спортивной подготовки. Преподаватели клуба продемонстрируют основные движения, научат ловить ритм и вкратце расскажут историю джазовой музыки.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 26 июня с 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 26 июня, с 15:00

26 июня, с 15:00 Где смотреть: Москва онлайн



[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/114537]Урок акробатического рок-н-ролла в МУЗЕОНе[/URLEXTERNAL]