Шесть слабостей сильного мужчины: Жан-Клоду Ван Дамму – 55

Фото: ТАСС/ Владимир Синдеев

18 октября голливудскому актеру Жан-Клоду Ван Дамму исполнится 55 лет. "Кровавый спорт", "Кикбоксер", "Ордер на смерть", "Универсальный солдат", "Уличный боец" – мы знаем его как бесстрашного, непоколебимого, мужественного человека, серьезно занимающегося боевыми искусствами. В этом материале m24.ru расскажет, какие слабости имеет легенда известных боевиков.

Танцы

В детстве Жан-Клод Ван Дамм выделялся среди сверстников. Мальчик имел хлипкое телосложение и носил очки в толстой оправе – идеальная мишень для насмешек, особенно в компании подростков. Ко всему прочему, юный Ван Дам проявлял интерес к классическому балету, которым занимался аж пять лет.

Увлечение боевыми искусствами появилось позже: уже подростком он стал посещать секции каратэ и бодибилдинга одновременно с балетной студией.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=1Kj6eWkUsHI]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: OLYMPIA TV

Поклонники актера до сих пор гадают, смог ли бы их любимец добиться успеха на танцевальном поприще? Как бы там ни было, Жан-Клод Ван Дамм сегодня – любимец женщин и образец для подражания мужчин во многом благодаря атлетической фигуре и любви к спорту. Но страсть к балету не прошла даром – она привила любовь к классической музыке, и на вопрос, кто является его любимым композитором, Ван Дамм без раздумий отвечает: "Бетховен!"

В фильме "Кикбоксер" нашли отражение оба увлечения артиста. Жан-Клод сыграл там роль Курта Слоуна – парня, который обучается тайскому боксу для того, чтобы одолеть чемпиона мира Тонг По, покалечившего его старшего брата. В фильме есть сцена, где герой танцует (правда не балет) в баре. Эти движения актер с легкостью смог повторить и через 26 лет в эфире американского шоу Соnan.

Мультфильмы

Жан-Клод, выросший в Беркем-Сент-Агате, Брюссельском столичном регионе, выучил английский язык благодаря мультсериалу "Флинстоуны". До этого он владел только одним, родным языком – французским.

По признанию самого актера, когда он приехал в Америку в 1981 году, то был очень удивлен, узнав, как мало людей в этой стране говорит на его языке. Для изучения английского он выбрал американский комедийный мультфильм, рассказывающий о Фреде Флинстоуне и его друзьях, живущих в каменном веке. К слову, чуть позже актер заговорил еще на немецком и испанском.

Но на этом история с мультфильмами для Ван Дамма не закончилась. В 2011 году он принял участие в озвучивании "Кунг-фу панды-2". Голосом Жан-Клода Ван Дамма заговорил китайский аллигатор – мастер Крок. В работе над анимационной картиной также участвовали Анджелина Джоли, Дастин Хоффман, Гэри Олдмен и Джеки Чан.

Вторая часть, как и первая, получила большую популярность среди зрителей, поэтому было принято решение создать и третью историю о милой панде – мастере кунг-фу. Тогда Гленн Бергер, один из сценаристов картины, предложил Жан-Клоду вновь поучаствовать в проекте, но из-за большой занятости актер был вынужден отказаться от этого предложения.

Россия

Жан-Клод Ван Дамм любит Россию. В этом он не раз признавался и в нашей стране, и дома. Необыкновенно дружелюбно актер относится и к российским журналистам – несколько лет назад он приехал в Сочи на фестиваль "Кинотавр", и когда организаторы пресс-конференции попытались ограничить время встречи, Жан-Клоду это не понравилось. Он заявил, что не выйдет из зала, пока ему не будут заданы все вопросы. "Я вас всех очень люблю", – сентиментально признался он тогда.

Кроме того, ему два раза приходилось играть русских – в фильмах "Максимальный риск" и "Черный орел". Ван Дамм соглашается, что его героев сложно назвать положительными, но его самого вдохновляют совсем другие русские – например, режиссер Андрей Кончаловский.

Фото: ТАСС/ Виктор Клюшкин

Особое отношение у Ван Дамма и к русской кухне. Однажды он обещал, что когда выйдет на пенсию, будет приезжать сюда постоянно – для того, чтобы наслаждаться нашей едой. И потерять идеальную физическую форму из-за этого он совершенно не боится!

Также голливудский актер смог подружиться и с президентом Владимиром Путиным. Жан-Клод любит говорить о том, сколько интересного рассказал ему Владимир Владимирович об истории России. Ван Дамм подчеркивает, что Путин любит спорт, и сошлись они именно на этой теме.

Наркотики

Увы, но даже спортсмены могут поддаться пагубным пристрастиям. После развода со своей четвертой женой Дарси Ляпьер Жан-Клод начал употреблять наркотики. Для того, чтобы победить зависимость, ему пришлось пройти курс лечения в специализированной клинике – не только ради себя, но и ради своих поклонников, которым он не хотел подавать плохой пример.

"Все привыкли считать меня "мистером карате", "мистером совершенство"… Поэтому, собственно, я согласился сниматься в автобиографическом фильме "Ж.К.В.Д.", сделал миру сюрприз, откровенно показал миру свою реальную жизнь", – сказал он в одном из интервью. Он также утверждает, что до конца решить проблему помогло не лечение, а…спорт.

Ван Дамм уверяет, в Голливуде очень мало знаменитых людей, в жизни которых не было ни наркотиков, ни алкоголя, ни депрессии.

Собаки

Ван Дамм не представляет свою жизнь без собак. Вместе с ним и его семьей живут девять псов, подобранных на улице. Несмотря на занятость, актер каждое утро выгуливает своих питомцев на пляже.

Фото: facebook.com/JCVDonline/

Когда Жан-Клод был в Таиланде, он подобрал семерых собак – один из псов сильно хромал, и актер приобрел для него специальное устройство на колесах. А для того, чтобы вывезти их из страны, пришлось нанять частный самолет. Позже актер признался, что просто не мог бросить этих животных на улице умирать от голода.

Однажды утром увидел, что его пес Скарфейс плохо себя чувствует, то не поехал на съемки шоу, в которых должен был принимать участие. Вместо этого повез любимца в клинику. Выяснилось, что у собаки был инфаркт, но благодаря заботе своего хозяина она выжила.

Роберт Де Ниро и Джонни Депп

Ван Дамм преклоняется перед актерской игрой Роберта Де Ниро и Джонни Деппа – фильмы с ними он готов пересматривать бесчисленное количество раз! Джек Воробей из "Пиратов Карибского моря" – один из его любимых киноперсонажей, которого, по убеждению Жан-Клода, никто бы не смог сыграть так хорошо, как Депп.

А в отношении Де Ниро Ван Дамм убежден, что мэтру необязательно заглядывать в сценарии – он живет ролью, и поэтому на экране смотрится невероятно гармонично.

Ирина Левкович