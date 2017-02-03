Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля 2017, 11:38

Культура

Студент из Подмосковья извинился за танец возле Вечного огня

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Молодой человек, который танцевал на памятнике героям Великой Отечественной войны в Орехово-Зуеве, извинился за содеянное. По его словам, поступок этот он совершил "по глупости", и никакого злого умысла не преследовал.

"Ребята! Крайне сожалею о содеянном. Не хотел оскорбить память погибших воинов. Приношу самые глубокие извинения за совершенный по глупости поступок", – написал 16-летний студент на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

31 января в Сети появился видеоролик, на котором видно, как молодой человек устроил танцы возле Вечного огня памятника героям Великой Отечественной войны. После появления видео региональная полиция и СК инициировали проверку.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека по статье "Хулиганство". Сейчас проводится комплекс следственных действий.

танцы памятники хулиганство следствие Вечный огонь извинения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика