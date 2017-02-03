Студент из Подмосковья извинился за танец возле Вечного огня

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Молодой человек, который танцевал на памятнике героям Великой Отечественной войны в Орехово-Зуеве, извинился за содеянное. По его словам, поступок этот он совершил "по глупости", и никакого злого умысла не преследовал.

"Ребята! Крайне сожалею о содеянном. Не хотел оскорбить память погибших воинов. Приношу самые глубокие извинения за совершенный по глупости поступок", – написал 16-летний студент на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".