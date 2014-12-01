На фестивале театров танца ЦЕХ выступят коллективы из Швейцарии

Спектакль "Забыть любить". Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "ЦЕХ"

С 6 по 14 декабря в Москве в четырнадцатый раз пройдет международный фестиваль театров танца ЦЕХ. Зрители увидят выступления коллективов из России и Швейцарии - в этом году проект стал частью программы "Swiss Made в России. Обмен в сфере современной культуры".

Россию на фестивале представят танцевальные компании "Провинциальные танцы", Диалог Данс, а также хореограф Ольга Цветкова. Швейцарские танцовщики привезут интерактивный перформанс от Николь Сейлер и спектакль труппы из компании 7273.

Компания 7273 - хедлайнер фестиваля. Она познакомит зрителей с собственным танцевальным стилем под названием fuittfuitt, который стал настоящим брендом современного швейцарского танца. Этот стиль представляет собой непрерывный поток движений, который вызывает ассоциации с арабской каллиграфией. Движения танцоров - в силу своей плавности и взаимосвязанности - оказываются подобны гипнозу.

7273 покажут спектакль "Тараб". Название также является восточным: оно означает один из видов арабской музыки и характерное состояние человека, вызванное соединением ритма, эмоций и духовности во время танца. Увидеть "Тараб" можно 13 и 14 декабря в 20.00 в Центре имени Вс. Мейерхольда.

Николь Сейлер привезет на фестиваль остроумный и легкий проект "Серьезный шаг". Это интерактивный спектакль, в котором примут участие не только артисты, но и зрители. Идея перформанса - в том, что два артиста пытаются постичь природу танца, опираясь на словесные описания, высказанные посетителями представления (помогать иностранцам понимать русский будут носители языка). Показы 6 и 7 декабря в 20.00 состоятся в Культурном центре ЗИЛ.

Спектакль об отношениях между людьми "Забыть любить" представят танцовщики из Екатеринбурга "Провинциальные танцы" (лауреаты пяти "Золотых масок") и голландские хореографы Ури Ивги и Йохан Гребен. Посетить перформанс можно 9 и 10 декабря в 20.00 в Центре имени Вс. Мейерхольда.

Разбить нашу жизнь на отдельные события и истории, и присмотреться к ним наиболее внимательно попытаются хореограф Ольга Цветкова, композитор Владимир Горлинский, драматург Михаил Дурненков и четыре артиста. Они покажут свой спектакль "Моменты" 11 декабря в 20.00 в Центре имени Вс. Мейерхольда.

Костромская танцевальная компания "Диалог Данс" (лауреат двух "Золотых масок") привезет на фестиваль "Неврастению". Спектакль расскажет о том, как тело может протестовать против образа жизни человека. Увидеть представление удастся 12 декабря в 20.00 в Центре имени Мейерхольда.

Фестиваль организован Международным центром танца и перформанса ЦЕХ и Центром имени Вс. Мейерхольда.

Отметим, что прошлый "ЦЕХ" прошел в столице с 1 по 15 декабря 2013 года. Одним из хэдлайнеров стал Гай Вайцман, удостоенный за работу "История Солдата" Российской национальной премии "Золотая маска" как лучший хореограф.

Ознакомиться с полной программой "ЦЕХа" и приобрести билеты на его спектакли можно здесь.