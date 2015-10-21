Россиянам на таможне придется объяснять происхождение крупных сумм наличных

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Россиянам, едущим с крупными суммами наличных, придется объяснять их происхождение на таможне. Такое правило прописано в проекте таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Член московского отделения "Опоры России", генеральный директор V.I.G.Trans Игорь Ребельский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как будет работать эта норма.

"Речь идет о суммах свыше 10 тысяч условных единиц. Сейчас, когда мы вывозим наличные суммы свыше 10 тысяч, мы должны их задекларировать. Согласно новым изменениям, помимо декларации, мы должны будем доказать происхождение денежных средств.

В моем понимании эта инициатива достаточно радикальна. Что я должен буду показать на таможне: справку 2НДФЛ или спонсорское письмо от супруги? Эти нормы должны быть четко прописаны, чтобы таможенные органы не могли ими злоупотреблять.

К тому же всегда можно положить деньги на карту, спокойно выехать за рубеж и пользоваться ими. В Европе мало кто расплачивается наличными", – пояснил он.

Эксперт – о новых правилах вывоза наличных за границу

Как пишет "Российская газета", новая норма уже одобрена межведомственной рабочей группой при президенте. Минимальную сумму, законность которой гражданам придется подтверждать, определит Евразийская экономическая комиссия. Сейчас обсуждаются разные суммы, начиная от 10 тысяч долларов.

Напомним, сейчас при прохождении таможенного контроля при себе можно иметь не более 10 тысяч долларов. В противном случае нарушителям грозит крупный штраф или два года лишения свободы. При этом незнание закона не освобождает от ответственности.

Чтобы не стать нарушителем нужно заполнить необходимые документы в так называемом красном коридоре или перевозить деньги на пластиковых картах.