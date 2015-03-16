Француз пытался провезти российскую жену через границу в чемодане

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Гражданин Франции пытался перевезти через границу жену из России в чемодане, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Задержали иностранца на пограничном переходе в польском Тересполе, где проходили контроль пассажиры поезда Москва-Ницца.

Таким образом мужчина планировал нелегально ввести во Францию супругу. После выхода из чемодана женщина чувствовала себя хорошо, помощь медиков ей не потребовалась.

Отметим, что 22 января 2015 года был запущен обновленный поезд Москва-Ницца. В 1864 году на маршрут вышел поезд Санкт-Петербург-Ницца, который перевозил пассажиров до 1914 года. Теперь после почти столетнего перерыва на французское побережье туристов и бизнесменов начали возить из Москвы.