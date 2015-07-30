Пассажиры предъявляют претензии диспетчерским, а не агрегаторам такси - эксперт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Накануне Федерация автовладельцев России попросила Генпрокуратуру проверить, как работают сервисы "Яндекс.Такси", Gett и Uber. По мнению федерации, эти сервисы занижают тарифы на услуги такси, что приводит к снижению зарплаты водителей.

Председатель комитета московской торгово-промышленной палаты по развитию транспортного обслуживания Богдан Коношенко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что пассажиры предъявляют претензии в основном к диспетчерским службам, с которыми работают агрегаторы такси.

"На сегодняшний день основные претензии предъявляются к диспетчерским службам. Ряд служб не соблюдает законодательство и, получая заказ от клиента, передает его машине, которая не имеет разрешения на работу в такси или не выполняет минимальных требований. Например, не выезжает по путевому листу, не делает технический осмотр автомобиля перед рейсом и предрейсовый медицинский осмотр водителя. На сегодняшний день диспетчерские никак не отвечают за передачу заказа. Их деятельность вообще никак не регулируются законодательством", – пояснил он.

Эксперт – о работе онлайн-сервисов такси

Многие участники рынка ставят вопрос о том, чтобы в новый закон, который уже прошел первое чтение, нужно внести пункт об ответственности диспетчерских о передаче заказа, добавил эксперт.

Отметим, Общественная палата и департамент транспорта подготовили предложения по работе онлайн-сервисов такси. Как заявил глава дептранса Максим Ликсутов , регулировать действия агрегаторов власти не собираются, однако с Яндекс, Gett и Uber есть договоренность, что они будут работать только с легальными перевозчиками.

Добавим, в Федерации автовладельцев России считают, что агрегаторы нарушают налоговое законодательство. Занижая тарифы на услуги такси, они "выгоняют" с рынка перевозчиков, которые не могут снижать оплату услуг.

Кроме того, в федерации уверены, что в сервисах не платят налоги с компенсациями водителям. Впрочем те, кто пользуются услугами "Яндекс.Такси", Gett и Uber, не жалуются. Пассажиры считают, что выгода очевидна, а поездки по городу стали дешевле.

Ранее таксисты попросили законодательно признать компании-агрегаторы ("Яндекс.Такси", GetTaxi и Uber) фрахтовщиками, то есть официальными представителями такси. Также предлагается ввести уголовную ответственность за организацию массового незаконного предпринимательства в сфере перевозок.