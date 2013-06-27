Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня 2013, 14:26

Транспорт

В Москве начинается эксперимент по оплате соцтакси картами

Терминалы для оплаты проезда установят в социальном такси

C 1 июля в социальном такси будут установлены терминалы для оплаты проезда. Об этом сообщил на встрече с жителями Москвы врио мэра столицы Сергей Собянин.

"Действующая система оплаты в социального такси морально устарела. Мы сейчас думаем над тем, чтобы установили терминалы в самих такси, чтобы оплачивать электронными картами. С 1 июля у нас запускается эксперимент", - сказал он.

В рамках эксперимента терминалы установят в нескольких машинах. Если эксперимент будет признан успешным, новую систему введут до конца года.

такси оплата терминалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика