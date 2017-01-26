Полиция взяла подписку о невыезде с выгнавшего пассажиров таксиста

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Таксиста, который выгнал из машины женщину с малолетним ребенком, отпустили под подписку о невыезде, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в четверг в центре Москвы. По дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт из-за того, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. По завершении поездки на Воронцовской улице водитель вытолкнул из салона женщину с ребенком.

Мальчик 2014 года рождения упал и ударился головой о землю, получив сотрясение мозга. Подозреваемого задержали. Столичная полиция возбудила в отношении него уголовное дело о побоях. Сервис "Яндекс.Такси", где работал мужчина, заблокировал в своей системе столичного таксиста после случившегося.