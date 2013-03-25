Легальным такси будут выдавать желтые номера - Ликсутов

Фото: ИТАР-ТАСС

Отличить легальное такси от нелегального можно будет по цвету машины и номера. В столице начали реализовывать программу по введению единого цвета для всех легальных такси, и к 1 августа все автомобили должны стать желтыми, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, легальные такси смогут получить в ГИБДД желтый номер. Его будут выдавать только при наличии разрешения на занятие таксомоторной деятельностью в городе, пояснил чиновник.

Максим Ликсутов также рассказал, что по поручению мэра сейчас разрабатываются механизмы допуска легальных таксистов на выделенные полосы. Их планируется ввести до 1 июня. Все автомобили будут внесены в специальный каталог, и если камеры будут фиксировать выезд на "выделенку", система сверит информацию по базе, отметил заммэра.

Он также напомнил, что городские власти готовят постепенный переход к системе единых тарифов на такси. На первом этапе предполагается сделать фиксированные цены на поездки, например, из крупных вокзалов в аэропорты. В таких случаях ставка будет публичной и единой для всех. По словам Максима Ликсутова, в перспективе будет подготовлена фиксированная ставка за один километр и за стоимость посадки.

"Многие мировые города пришли уже к этому, таксистов там стало больше, рынок стал очень конкурентным. Тогда таксист борется уже не за те деньги, которые он сможет получить с пассажира, а за повышение собственно стандарта обслуживания", - объяснил чиновник.

Кроме того, он рассказал, что столичные власти выделили деньги на субсидию ставок по кредитам для покупки примерно 12 тысяч машин легальными таксомоторными компаниями. "То есть, если вы покупаете новую машину, город может субсидировать разницу между ставкой рефинансирования ЦБ и коммерческой ставкой", - отметил Максим Ликсутов.