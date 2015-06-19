"Яндекс.Такси" и Uber заставят нести ответственность перед пассажирами

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Таксисты попросили законодательно признать компании-агрегаторы ("Яндекс.Такси", GetTaxi и Uber) фрахтовщиками, то есть официальными представителями такси. Также предлагается ввести уголовную ответственность за организацию массового незаконного предпринимательства в сфере перевозок.

Такое обращение в администрацию президента, правительство и Госдуму направил председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал, что в этом случае компании будут нести ответственность перед пассажирами.

"Сейчас такие компании, как Uber, всячески открещиваются от статуса фрахтовщика. Они говорят, что просто являются интернет-приложением, которое помогает связывать водителя и пассажира. На самом деле это не так. Uber выставляет определенные условия, в том числе диктует ценовую политику, а, значит, является работодателем.

Если же такие компании будут признаны фрахтовщиками, у пассажира появится надежда на то, что в случае каких-то неприятностей они смогут получить определенную компенсацию именно с компаний, а не бегать по мифическим водителям. Мы хотим сделать так, что раз они принимают заказ от пассажира, то должны нести ответственность перед ним", – пояснил он.

Как пишут "Известия", таким образом компании-агрегаторы не смогут привлекать нелегальных таксистов и снижать цены на перевозки в ущерб таксистам.

Ранее M24.ru сообщало, что только треть легальных такси в столице перешли на желтый цвет. Автомобилям желтого цвета выдано свыше 17 тысяч разрешений на работу. Всего на данный момент выдано более 53 тысяч разрешений. А до конца года их количество должно вырасти до 55 тысяч.

Документ выдается бесплатно на такси желтого цвета и действует в течение пяти лет на территории Москвы и Подмосковья. Заявления принимаются только в электронном виде, заявку рассматривают не больше трех дней. После оформления в сети, можно прийти уже за готовым документом.

Напомним, столичные власти в этом году направят 100 миллионов рублей на субсидии городскому такси. Планируется выдать около 7 тысяч дополнительных лицензий на работу такси. На конец 2014 года было выдано примерно 48 тысяч разрешений. Для получения разрешения водитель должен иметь трехлетний стаж работы.

В столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей.