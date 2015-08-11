В Москве запустят услугу поминутной аренды автомобилей

В столице заработает сервис краткосрочного проката автомобилей

В столице запустят услугу каршеринга – краткосрочной аренды автомобиля без водителя на срок не более суток. Соответствующий пакет документов уже разработан столичным департаментом транспорта, заявил на заседании правительства Москвы заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"До конца года планируем 500 автомобилей. В этом году ожидаем около 600 миллионов рублей поступлений в бюджет. Это услуга намного дешевле такси", – передает слова Ликсутова корреспондент m24.ru.

По словам заммэра, в мире эта услуга пользуется большой популярностью. "Там люди даже продают свои машины и пользуются каршерингом. Мы разработали систему льготной парковки для этого", – заключил Ликсутов.

Каршеринг – это поминутная аренда автомобиля на срок не более суток. Как пояснили в дептрансе, подобная форма проката объединяет преимущества общественного и личного транспорта, так как машины предоставляются по необходимости за невысокую арендную плату. Каршеринг не будет привязан к станциям метро, водитель сможет взять автомобиль в личное пользование за доступную цену в любое время суток, в любой точке города.

"Удобный город": Каршеринг

Ранее сообщалось, что автомобили, работающие по системе каршеринга, можно будет поставить в зоне платной парковки со скидкой. По словам замруководителя департамента транспорта Алины Бисембаевой, наиболее успешной является модель, когда нет специальных стоянок для каршеринга, а машины могут стоять на любых официальных платных стоянках.

Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы предоставлять компаниям-организаторам услуг парковку по льготной стоимости. Для пользователя это будет бесплатно.

Размер платы для компаний составит 60 тысяч рублей за 3 года размещения автомобиля независимо от территориальной зоны платной парковки.

По состоянию на май этого года услугу каршеринга в Москве предоставляет только одна частная компания по собственной инициативе. Сервис появился в мегаполисе еще в 2013 году, но пока не обрел популярность. Для аренды машины нужно установить приложение на телефон, зарегистрироваться на специальном сайте, затем подписать договор с фирмой, приложив ксерокопию паспорта и водительского удостоверения.

Для этого необходимо приехать в офис или вызвать курьера. После аккаунт активируется и с помощью приложения можно выбирать ближайшие свободные машины. Приложение открывает дверь автомобиля, оно же разблокирует ключ в замке зажигания. Для того, чтобы арендовать машину, нужно иметь на лицевом счете не менее 500 рублей.

Что касается ставок для потребителей – то они в среднем будут составлять около 8 рублей в минуту.