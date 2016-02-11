Разрешение на таксомоторную деятельность получат 10 тысяч водителей

Фото: ТАСС/Александра Краснова

10 тысяч водителей могут получить разрешение на таксомоторную деятельность в столице в 2016 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Ряд таксомоторных компаний Москвы планирует в 2016 году увеличить количество заказов почти на 50 процентов. Увеличится и число автомобилей", – цитирует Ликсутова корреспондент m24.ru.

По словам Ликсутова, количество пассажиров официальных такси за прошлый год выросло на 3 процента.

Для работы в Москве интернет-сервисы обязаны сотрудничать только с легальными таксистами и передавать в департамент транспорта данные о передвижении по городу. Отношения властей и компаний регулируются специальными соглашениями о сотрудничестве.

Напомним, в начале февраля столичные власти потребовали от сервиса по заказу такси Uber подписать соглашение, по которому агрегатор будет работать только с легальными такси и предоставлять данные о перемещении своих машин. На подписание этого документа глава департамента транспорта Максим Ликсутов отвел месяц.

Официальная представительница Uber в России Евгения Шипова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что договоренности уже достигнуты и осталось только подписать документ.