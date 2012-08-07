На северо-западе города задержаны таксисты-нелегалы

Столичные полицейские задержали восемь нелегальных таксистов на северо-западе города. У них отсутствовали талоны техосмотра и документы, подтверждающие законность перевозок. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении

Несколько нелегальных перевозчиков было задержано в ходе проверки, которую проводили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве совместно с сотрудниками ОЭБиПК и ГИБДД Северо-Западного округа. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Документов, подтверждающих законность перевозок, у задержанных таксистов не оказалось. Кроме того, автомобили не проходили техосмотр и не были зарегистрированы в реестре организаций, занимающихся перевозкой пассажиров и багажа в Москве.

Как следствие этого, счетчики на машинах установлены не были, и стоимость поездки зависела от воли водителя. Она, по данным оперативников, колебалась от 150 до нескольких тысяч рублей.

В отношении всех нарушителей собраны материалы об административном правонарушении. Автомобили, на которых ездили задержанные, изъяты и помещены на штрафстоянку до вынесения судебного решения.

Напомним, масштабная борьба с незаконными перевозками в Москве началась еще в апреле 2012 года. За это время на нелегальных таксистов было заведено 1,5 тысячи дел, около 300 автомобилей отправились на штрафстоянки.