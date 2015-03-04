На севере города задержали 27 таксистов-нелегалов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичные полицейские задержали на севере столицы 27 таксистов-нелегалов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Все водители были задержаны с 25 февраля по 4 марта в ходе операции "Заслон-1".

Все нелегальные таксисты незаконно занимались частным извозом. В отношении правонарушителей, в возрасте от 25 до 38 лет, составлены и направлены в суд протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения". Кроме того, шесть автомобилей были изъяты до решения суда.

Ранее M24.ru сообщало, что москвич стал жертвой нелегального таксиста, которого он "поймал" на Новом Арбате. При этом водителю помогал напарник. Злоумышленники увидели, что их клиент хорошо одет, и решили его ограбить.

Сейчас "таксисты" отрицают все обвинения. В полиции же уверены, что мужчины взяли такси в аренду, чтобы грабить горожан, а не за тем, чтобы перевозить их по столице. По оперативным данным, за три месяца "бомбилы" ограбили москвичей на полмиллиона рублей.

Задержанные работали по такой схеме: в ночное время они подбирали клиентов возле клубов и кафе, а затем отбирали деньги и ценности. Теперь таксистам грозит до семи лет тюрьмы.

Полицейские утверждают, что обычно нападкам подвергаются клиенты, выбравшие случайное такси. Поэтому ночью машину лучше заказывать через диспетчерскую, ведь там следят за передвижением всех такси.