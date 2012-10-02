В ходе операции "Нелегальный таксист" было изъято 400 автомобилей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели мероприятия по выявлению нелегальных таксистов. В ходе операции было изъято более 400 автомобилей и составлено 680 протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Мероприятия проводились с марта 2012 года во исполнение поручения мэра Москвы Сергея Собянина "Об организации услуг легального такси в Москве". Большинство таксистов работали без лицензии, технического осмотра и без регистрации в реестре пассажирских перевозчиков.

За год действия закона о нелегальных пассажирских перевозках в Москве таксистам было выдано более 20 тысяч разрешений на работу.