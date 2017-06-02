Иностранные водители-профессионалы оперативно поменяют права – эксперт

Водителям с иностранными правами с 1 июня запрещено работать в России. За нарушение закона штраф для таксомоторной компании составит 50 тысяч рублей, а водителям придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей. Новые правила касаются только предпринимательской и трудовой деятельности.

Как прошел первый день без водителей с иностранными правами? Сложно ли поменять права на российские? На эти вопросы радиостанции "Москва FM" ответил председатель профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов.

По словам эксперта, иностранцы, которые занимаются профессиональным извозом, скорее всего, поменяют права достаточно оперативно.

"Сейчас из таксомоторных компаний массово уходят люди в связи с тем, что они не успели поменять права. Но это не значит, что мы столкнемся с дефицитом кадров – просто у легальных водителей будет больше работы", – добавил Смирнов.

По его словам, процедура замены прав может обойтись в сумму от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от стоимости образования. Оплачивать обучение, скорее всего, будет сам водитель, а не таксомоторная компания.