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Свежая пресса

01 августа 2012, 12:41

"Вечерняя Москва": среда, 1 августа 2012 года

такси метрополитен Метрополь свежая пресса


За "Метрополь" поборются ведущие гостиничные сети мира

Историко-архитектурный памятник модерна, объект культурного наследия, расположенный в нескольких шагах от Кремля, комплекс, включающий здание в 39,4 тысячи квадратных метров и земельный участок под ним площадью 1,1 гектара, выставлен на торги. Более 800 предметов антиквариата в гостинице останутся в собственности у государства, а покупатель здания должен будет обеспечить их сохранность.

Метрополитен отучит "зайцев" прыгать через турникеты

Безбилетникам в скором времени придется искать новые пути доступа в метро — руководство столичной подземки собирается оборудовать все станции новыми турникетами. На установку новых устройств уйдет 5 лет и около 800 тысяч рублей.

"Бомбил" вытеснят с рынка. Столица введет единый тариф для поездок на такси

Согласно новой концепции, предлагается установить фиксированные тарифы на такси, ограничить количество лицензий, чтобы обеспечить лицензированным таксистам стабильный заработок, и активно заняться вытеснением с рынка "бомбил".

Умер сын Бориса Пастернака

Скончался Евгений Пастернак — старший сын Бориса Пастернака, его исследователь и биограф. С 1960 г., после кончины отца, он занимался его биографией и литературным наследием. Евгений Пастернак - автор первой биографии Бориса Пастернака (1989), составитель и комментатор его первого собрания сочинений в 11 томах.


"Вечерняя Москва", четверг, 26 июля

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