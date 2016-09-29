Сотовые операторы должны предоставлять одинаковые услуги по стране – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Сотовые операторы должны предоставлять одинаковые услуги по стране, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков.

Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой создать единые тарифы на услуги связи во всех регионах России и странах Таможенного союза. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, общенациональный роуминг не нужен с точки зрения антимонопольной политики.

"Вопрос отмены национального роуминга поднимается в течение последних пяти лет. К сожалению, пока этот вопрос еще не решен. Вместе с тем, рынок не стоит на месте. Если раньше сотовые операторы представляли собой несколько юридических лиц, объединенных в холдинг, то сейчас это уже единые национальные компании, создающие свои сети", – отметил эксперт.

Отмена национального роуминга нужна гражданам страны – эксперт

"На мой взгляд, компании должны предоставлять одинаковые услуги на территории России для людей, которые перемещаются по всей стране. Для этого должна быть четкая позиция министерства, которое позволит решить эту проблему в весьма сжатые сроки", – добавил Кусков.

На отмену общенационального роуминга может уйти несколько лет. В министерстве связи и массовых коммуникаций отмечали, в случае резкого создания единого тарифа могут вырасти цены на услуги связи. Поэтому специалисты советуют дождаться реформы всего межоператорского взаимодействия и технических доработок сети.