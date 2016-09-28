Форма поиска по сайту

28 сентября 2016, 18:16

Технологии

Канал в Telegram появился у mos.ru

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Официальный сайт мэра Москвы запустил собственный канал в Telegram, сообщает mos.ru. Он доступен по ссылке @mosrutop.

Подписчикам канала будут доступны подборки самых важных новостей. Появляться они будут дважды в день, таким образом, пользователи не только не пропустят ничего интересного, но и не будут перегружены постоянными обновлениями.

23 сентября собственный канал в Telegram запустило сетевое издание m24.ru. Его подписчикам приходят последние новости о жизни столицы. Канал городского портала в Telegram можно найти по ключевому слову m24ru.

Telegram – это бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.

связь Telegram mos.ru

