Канал в Telegram появился у mos.ru

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Официальный сайт мэра Москвы запустил собственный канал в Telegram, сообщает mos.ru. Он доступен по ссылке @mosrutop.

Подписчикам канала будут доступны подборки самых важных новостей. Появляться они будут дважды в день, таким образом, пользователи не только не пропустят ничего интересного, но и не будут перегружены постоянными обновлениями.