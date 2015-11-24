"Википедию" в России блокировать не будут

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Интернет-энциклопедию "Википедию" блокировать не будут. С соответствующим заявлением выступил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, сообщает ТАСС.

Отдельные страницы ресурса могут быть заблокированы в случае нарушения законов. "Речь идет о статьях, содержащих информацию о способах приготовления наркотиков", – рассказал Никифоров.

По его словам, отслеживанием соблюдения законов в Интернете занимается Роскомнадзор, и окончательное решение, какие страницы блокировать, а какие – нет, принимает именно это ведомство.

Напомним, 23 ноября Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов четыре статьи "Википедии" о наркотических веществах.

А в конце августа русскоязычная "Википедия" оказалась под угрозой блокировки из-за статьи, содержащей запрещенную информацию о наркотическом веществе. По решению Черноярского районного суда Астраханской области, направленному в Роскомнадзор, распространение этой информации запрещено в России.

"Википедия" отказалась удалить статью, объясняя это тем, что она основана на материалах с сайта ООН. Вечером 24 августа в энциклопедии появилась страница с инструкцией, как обойти блокировку.

Руководствуясь решением суда, Роскомнадзор направил на блокировку операторам связи ссылку на статью. Но поскольку "Википедия" использует шифрованный протокол, операторы не могут выделить лишь одну страницу, и блокировке подвергнется весь ресурс.