Tele2 провела юбилейную акцию "День открытых людей"

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 провел традиционную акцию "День открытых людей", в ходе которой сотрудники компании покинули свои привычные рабочие места и отправились в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с абонентами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники рассказывали о новой тарифной линейке "Мой Tele2", отвечали на вопросы о качестве связи и мобильных устройствах оператора и регистрировали SIM-карты новых клиентов. В юбилейном мероприятии приняли участие более 1200 сотрудников Tele2 в 600 салонах, расположенных во всех регионах присутствия оператора.

Продажи в салонах связи, задействованных в мероприятии, выросли на 188 процентов по сравнению с обычным днем. К акции "День открытых людей" присоединился и топ-менеджмент компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин посетил салон связи в Красноярске, а директор по операциям Дмитрий Лопатухин консультировал абонентов в Липецке. В столичном регионе акция прошла в 45 салонах связи Tele2, в ней приняли участие более 100 сотрудников московского офиса компании. Коммерческий директор Антон Кондратов работал в салоне связи Tele2 в ТРЦ "Золотой Вавилон".

Фото: пресс-служба Tele2

В роли консультанта выступил Игорь Жижикин, директор макрорегиона "Москва", который отвечал на вопросы абонентов в Химках.

"День открытых людей – проект, который полностью отражает ключевые характеристики Tele2: честность, открытость и динамичность. Акция прошла уже в десятый раз, с каждым годом она приобретает все больший размах. В этот раз кроме Москвы, "День открытых людей" состоялся и в подмосковных городах: Химках, Мытищах, Люберцах, Реутове, Балашихе и Красногорске. На мой взгляд, выходить "в поля" и общаться с абонентами полезно всем офисным сотрудникам – от менеджеров до руководителей. Обратная связь, которую мы получаем в этот день, помогает нам становиться лучше, совершенствовать качество обслуживания, продукты и услуги. Столичные абоненты больше всего интересовались тарифами новой линейки "Мой Tele2" и задавали вопросы об услуге "Перенос остатков". Особый ажиотаж вызвал конкурс "Без звезд в рекламе": участники с удовольствием делились в социальных сетях фотографиями в специальной инста-рамке. Совсем скоро мы подведем итоги конкурса и выберем новых героев для рекламных кампаний Tele2 среди своих абонентов", – заявил Игорь Жижикин.

По случаю юбилея акции Tele2 организовала конкурс "Без звезд в рекламе", победителей которого ждет профессиональная фотосессия – они станут героями новой рекламной кампании оператора. Клиенты Tele2 делали фотографии в специальных рамках, установленных в салонах связи оператора, и выкладывали их в социальные сети.

В финал выйдут 9 участников, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков. Итоги конкурса "Без звезд в рекламе" Tele2 подведет 16 мая.