Власти организуют электронные каналы для жалоб на мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти начали создавать "горячие линии" и электронные адреса для жалоб москвичей на нелегальных мигрантов. Речь идет об обращениях по поводу "резиновых квартир", нелегальных строек, других мест проживания иностранных граждан. Префектура Центрального административного округа в ближайшее время запустит почту nelegal@cao.mos.ru, куда жители могут направлять сигналы для проверки, сказал М24.ru пресс-секретарь префектуры Павел Большунов. "Принято решение повышать оперативность реагирования на сигналы москвичей об иностранных гражданах, которые находятся на территории округа", ― сказал Большунов.

Префектура Северо-Западного округа уже создала "горячую линию" 8(499) 192-91-73 и электронный адрес nelegal.szao@mail.ru, куда можно жаловаться на нелегалов. В пресс-службе префектуры заявили, что районные управы вместе с полицией еженедельно будут проводить проверки нежилых домов, подвалов, частично отселенных зданий. Кроме того, в каждом районе округа созданы рабочие группы по реагированию на сообщения граждан о мигрантах.

Первый замруководителя департамента межрегионального сотрудничества Юрий Нуждин заявил М24.ru, что власти необходима обратная связь с жителями для решения всех вопросов. "Чем больше способов общения, интернет-приемных, телефонных линий, тем лучше. Префектуры и управы должны общаться с жителями, а не сидеть в своих кабинетах, как это делала управа района Бирюлево Западное, ― отметил Нуждин. - Диалог нужен на все проблемные темы, а не только по поводу иностранных граждан. "Преступление не имеет национальности, надо всех наказывать по закону. Трагедии должны нас сплотить, а не разделять".

Напомним, в Южном административном округе после событий в Бирюлеве Западном начал работу оперативный штаб "по снятию социальной напряженности" в районе. Пресс-секретарь префектуры ЮАО Арабелла Францкевич рассказала M24.ru, что все жители могут прийти на ежедневные заседания штаба, также они могут оставить сообщение на сайте префектуры. "После каждой встречи составляется протокол, где фиксируется каждое обращение", ― сказала Францкевич.

В СВАО сказали, что префект округа Валерий Виноградов призвал жителей писать жалобы на сайт префектуры через форму обратной связи."Префект просил сообщать о фактах нелегальной миграции, мы рассматриваем обращения вместе с полицией, ФМС, прокуратурой и, иногда, с ФСБ", ― отметил пресс-секретарь Александр Латышев. По его словам, обращения поступают ежедневно, максимальной срок ответа ― неделя.

Руководитель юридической фирмы "Центр правового обслуживания" Анна Коняева считает, что такой метод общения с жителями будет успешным. "Точечные жалобы намного эффективней так называемых "рейдов". О случаях нарушения закона будут сообщать соседи, другие неравнодушные граждане", ― сказала Коняева. По ее словам, "резиновые квартиры" существуют из-за того, что регистрация в них позволяет получить разрешение на работу в Москве. "Надеюсь, что после проверок иностранцы начнут искать жилье легально, или работодатели будут предоставлять им общежития", ― добавила она. Коняева подчеркнула, что легальные мигранты могут не опасаться проверок, в случае жалоб им нужно будет всего лишь предъявить участковому документы.

Напомним, массовые проверки рынков, овощебаз, других предприятий, где обычно работают мигранты, а также московских квартир начались после убийства в районе Бирюлево Западное 25-летнего Егора Щербакова. Узнав о преступлении, местные жители вышли на улицы с требованием раскрыть убийство. Глава столичной полиции Анатолий Якунин заявлял M24.ru, что московская полиция сделает упор на привлечение к ответственности работодателей, использующих труд незаконных мигрантов. Каждую пятницу сотрудники правоохранительных органов будут проводить операцию "Сигнал" - патрулировать районы, где собираются иностранцы.

Марина Курганская