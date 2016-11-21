Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2016, 11:49

Технологии

Москва появится на открытке в качестве города ЧМ-2018

Фото предоставлено пресс-службой "Почты России"

Специальная почтовая карточка, посвященная Москве как городу-организатору Чемпионата мира по футболу 2018 в России, выйдет в обращение 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

Открытка будет выпущена с оригинальной маркой из серии "Города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России", посвященная Москве. На карточке изображены архитектурные достопримечательности города – фонтан "Дружба народов" на ВДНХ, панорама столицы с видом на Московский Кремль, а на оригинальной марке – официальная эмблема чемпионата, игровой момент матча.

Открытку, тираж которой составит 45 тысяч экземпляров, можно будет приобрести в отделениях "Почты России".

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе в Москве. Ближайшим крупным событием в рамках подготовки к турниру станет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, которая пройдет 26 ноября в Казани.

Официальным талисманом крупнейшего спортивного события был выбран Волк Забивака.

Зрители Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года смогут получить паспорт болельщика прямо на стадионах.

Сайты по теме


связь

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика