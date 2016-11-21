Москва появится на открытке в качестве города ЧМ-2018

Фото предоставлено пресс-службой "Почты России"
Специальная почтовая карточка, посвященная Москве как городу-организатору Чемпионата мира по футболу 2018 в России, выйдет в обращение 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".
Открытка будет выпущена с оригинальной маркой из серии "Города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России", посвященная Москве. На карточке изображены архитектурные достопримечательности города – фонтан "Дружба народов" на ВДНХ, панорама столицы с видом на Московский Кремль, а на оригинальной марке – официальная эмблема чемпионата, игровой момент матча.
Открытку, тираж которой составит 45 тысяч экземпляров, можно будет приобрести в отделениях "Почты России".
Официальным талисманом крупнейшего спортивного события был выбран Волк Забивака.
Зрители Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года смогут получить паспорт болельщика прямо на стадионах.
