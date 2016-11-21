Москва появится на открытке в качестве города ЧМ-2018

Фото предоставлено пресс-службой "Почты России"

Специальная почтовая карточка, посвященная Москве как городу-организатору Чемпионата мира по футболу 2018 в России, выйдет в обращение 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

Открытка будет выпущена с оригинальной маркой из серии "Города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России", посвященная Москве. На карточке изображены архитектурные достопримечательности города – фонтан "Дружба народов" на ВДНХ, панорама столицы с видом на Московский Кремль, а на оригинальной марке – официальная эмблема чемпионата, игровой момент матча.

Открытку, тираж которой составит 45 тысяч экземпляров, можно будет приобрести в отделениях "Почты России".