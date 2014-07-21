Европротокол можно будет оформить с помощью мобильного приложения

Водители смогут оформлять мелкие ДТП с помощью мобильного приложения

Московские власти разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформить онлайн европротокол при мелких ДТП, а также обжаловать штраф за нарушение ПДД. Об этом сообщил M24.ru источник в мэрии. В дальнейшем в приложении могут появиться и другие сервисы для автомобилистов, например, жалобы в ГИБДД на автохамов - водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Напомним, что с 1 октября 2014 года лимит страховых выплат по европротоколу увеличится до 400 тысяч рублей, а в качестве доказательств водители смогут предоставлять фото- и видеоматериалы.

"Мобильное приложение, прежде всего, будет предназначено для оформления европротокола. В дальнейшем там может появиться функция по обжалованию штрафов и другие сервисы. Отчасти приложение будет напоминать "Мобильный инспектор", которым сейчас пользуются инспекторы ГИБДД для оформления протоколов", - пояснил источник в мэрии. По его словам, скорее всего, приложение будет запущено уже в 2015 году.

Как предполагается, с помощью мобильного европротокола можно будет заполнить извещение об аварии, нарисовать схему, приложить фото- и видеозаписи, после чего отправить страховщикам. Извещение заполняют оба водителя, поэтому приложение должно быть установлено у них обоих. Источник в мэрии не смог рассказать, когда начнутся переговоры со страховыми компаниями по поводу подключения к системе, так как само приложение еще не разработано.

Чтобы обжаловать штраф с помощью приложения, водитель должен будет заполнить специальную форму, указав номер и дату постановления, номер выписавшего бумагу подразделения, а также прикрепить в качестве доказательства фото или видео.

Напомним, в марте этого года московские власти запустили интернет-портал "Автокод", где можно узнать историю подержанных автомобилей, а также посмотреть свои штрафы и подтверждающие их фото с камер. Мобильное приложение с сервисами для автомобилистов, скорее всего, будет называться не "Автокод", а по-другому. Точное название еще не выбрано.

Сегодня водители могут составить европротокол, то есть оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД, если в аварии не было пострадавших, оба автомобиля застрахованы, а материальный ущерб от случившегося не превышает 25 тысяч рублей. Они должны заполнить специальное извещение, указав номер машины, место и время ДТП и начертив схему аварии. С 1 октября вступят в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым лимит выплат по европротоколу для Москвы и Санкт-Петербурга увеличится до 400 тысяч рублей. Кроме того, автовладельцы смогут в качестве доказательства предоставлять извещению фото- или видеоматериалы. Москва же разрабатывает сервис, который позволит страховщикам для разбора ДТП получать по запросу картинку с городских видеокамер фотовидеофиксации. Источник в транспортном комплексе сказал M24.ru, что сами автомобилисты могут фиксировать ДТП на обычные видеорегистраторы или на камеру. Главное, чтобы было зафиксировано расположение автомобилей. "Любая видеозапись считается доказательство до тех пор, пока не доказано, что она ложная", - отметил источник.

Заместитель гендиректора страховой компании "Ресо-гарантия" Игорь Иванов говорит, что в случае внедрения мобильного протокола надо вносить поправки в законодательство, потому что сейчас такой механизм не прописан.

"Сегодня по закону об ОСАГО извещение для европротокола оформляется на бумажном бланке, на котором оба водителя оставляют свои подписи. Там же чертится схема ДТП. Как это будет выглядеть в мобильном приложении, пока не понятно", - отметил Иванов.

Адвокат Московской коллегии адвокатов "Александр Еким и партнеры" Сергей Кузнецов отметил, что регистрация в таком мобильном приложении должна быть такая же, как на портале госуслуг – каждый пользователь должен предоставить паспортные данные, ему должны выдать индивидуальный код доступа. "В противном случае один из участников ДТП потом скажет, что кто-то оформил европротокол за него", - отметил Кузнецов.

Зампред Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин сказал, что водителям будет крайне необходима и другая функция мобильного приложения - обжалование штрафов. Перевод этой процедуры в онлайн-режим поможет автомобилистам отстаивать свои права и позволит не доводить дело до суда. "Мобильные сервисы развиваются во всем мире. Пользователям удобно заходить в них через планшеты, смартфоны. Это более универсальная система, чем портал", - добавил Воротилкин.

София Сарджвеладзе