Социальная сеть "ВКонтакте" может стать сотовым оператором

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Социальная сеть "ВКонтакте" планирует запустить собственного виртуального оператора сотовой связи, сообщает газета "Известия".

Оператор будет работать под брендом VKmobile, его запуск может состояться до конца 2016 года. Переговоры об аренде сетевой инфраструктуры уже проведены с "Мегафоном". Для сайта оператора зарегистрирован домен VKmobile.me.

Оплачивать услуги, связанные с пользованием Vkmobile можно будет не только деньгами. Пополнять счет помогут различные действия в соцсети, например, просмотр рекламных роликов и их перепосты.

Представители "ВКонтакте" и "Мегафона" от комментариев воздержались.