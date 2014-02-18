В Москве возникли трудности со звонками на номера МТС

Фото: ИТАР-ТАСС

Абоненты МТС в Москве жалуются на проблемы со связью, выражающиеся в невозможности дозвониться до них с номеров других операторов, в частности, "Мегафона" и "Вымпелкома".

Как передает ИТАР-ТАСС, в контакт-центре МТС подтвердили наличие технических проблем, но конкретные причины не назвали. В компании пообещали, что работоспособность сети связи будет восстановлена в "ближайшее время".

Источник в одном из операторов сотовой связи сообщил, что проблемы с дозвоном начались сегодня в районе 15:30 по московскому времени. "Проблемы продолжаются. Видимо, проблемы с коммутатором у МТС", - цитирует информагентство представителя сотового оператора.

Вместе с тем, в пресс-службе МТС сообщили, что им ничего не известно о проблеме.