Социальная сеть "ВКонтакте" легализует пиратские фильмы

Социальная сеть "ВКонтакте" нашла способ легализовать видео в сети

Социальная сеть "ВКонтакте" придумала, как легализовать видео. Она намерена подписать соглашения с онлайн-кинотеатрами, которые уже имеют договоры с правообладателями.

Технически администрации социальной сети придется найти и заменить все нелегальные копии фильмов и клипов на лицензионный контент. Для пользователей все обещают оставить бесплатным, но на видео появится реклама.

Ранее сообщалось, что в социальной сети "ВКонтакте" внедрят технологию, которая позволит блокировать загрузку на сайт пиратского видео. Блокировка пиратского контента похожа на технологии Content ID, которые использует сервис Youtube.

Летом соцсеть уже внедрила так называемую систему "цифровых отпечатков" для аудиофайлов. Она создает образ композиции, после чего практически невозможно загрузить ее копию.