Заработал короткий номер 115 для получения консультаций по госуслугам

Фото: ИТАР-ТАСС

В российских сотовых сетях заработал короткий номер 115, по которому можно получить консультации об электронных государственных и муниципальных услугах, сообщает Минкомсвязи.

Абоненты крупнейших мобильных операторов теперь смогут круглосуточно звонить в техподдержку портала госуслуг, узнавать статус прохождения своего заявления, адрес или график работы интересующего ведомства.

Кроме того, Единая служба поддержки поможет россиянам решить проблемы, которые связанны с прохождением регистрации на портале.

В сообщении министерства также отмечается, что в прошлом году около 31 процента граждан России, пользующихся госуслугами, получали их в электронном виде, а число зарегистрированных пользователей Единого портала государственных услуг превысило 7 миллионов.

Согласно указу президента России "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" к 2018 году 70 процентов россиян должны получать госуслуги в электронной форме.

В дальнейшем планируется организовать возможность переадресации звонка из службы поддержки портала в органы исполнительной власти, которые непосредственно оказывают услугу в электронном виде.

Таким образом, у россиян появится возможность получить все необходимые консультации по единому короткому номеру 115.

Стоит также отметить, что Минкомсвязь в настоящее время проводит работу по включению переадресации на номер 115 c региональными мобильными операторами.

Напомним, что номера телефонов экстренной связи в России с 24 января 2014 года стали трехзначными. Помимо единого для всех экстренных служб номера 112 для вызова пожарных и спасателей будет использоваться номер 101, для вызова полиции - 102, скорой помощи - 103, аварийной службы газовой сети - 104.

Новые номера можно будет набирать как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Эти номера будут действовать по всей стране, в сетях всех операторов телефонной связи. Оставшиеся с советского времени номера 01, 02, 03, 04 будут действовать еще в течение долгого времени.

Кроме того, изменился и применявшийся ранее номер 122 для доступа к телефонной линии "Ребенок в опасности". Теперь для этого выделяются два номера - 121 и 123.