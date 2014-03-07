Избавиться от "мобильного рабства" россиянам мешает бюрократия

Сменить мобильного оператора мешает бюрократия при оформлении бумаг

В Роспотребнадзор поступило несколько сотен жалоб от абонентов, которые долгое время не могут освободиться от "мобильного рабства". Если ситуация не изменится, то ведомство направит обращение в Роскомнадзор, сообщает телеканал "Москва 24".

В основном абоненты жалуются на бюрократические сложности при оформлении бумаг.

По словам москвичей, операторы тянут время, а людям приходится приходить в салон связи снова и снова. Таким образом, их вынуждают отказаться от смены оператора связи.

"Проведение процедуры переноса номера в нашей стране, к сожалению, идет с некоторой пробуксовкой. Теоритически, на бумаге, все должно было быть запущено 1 декабря 2013 года. Но операторы и Минкомсвязи не смогли справиться со всеми техническими вопросами. Все это вылилось в то, что большинство людей, которые подавали заявления в течение этих 3 месяцев получали отказ по тем или иным причинам. Чаще всего по неправильности заполнения заявления", - отметил гендиректор исследовательской компании Денис Кусков.

Мобильные операторы признают, что сложности с переносом номеров были, но сейчас все уже исправили.

"Запускалась эта услуга в пожарном режиме. Многие бизнес-процессы не были отработаны к моменту старта этой услуги. Поэтому сначала фиксировались некоторые проблемы с исполнением заявок на портацию", - рассказала пресс-секретарь компании "Вымпелком" Анна Айбашева.

С 1 марта вступил в силу новый закон, вводящий санкции для компаний, которые затягивают переход абонента к другому оператору. Такие операторы должны бесплатно оказывать услуги связи клиенту до фактической передачи номера.

Напомним, 1 декабря 2013 года вступил в силу закон об отмене "мобильного рабства". Абоненты теперь могут менять сотовых операторов, сохраняя при этом за собой старый номер телефона. Пользоваться услугами выбранной сотовой компании жители Москвы и других регионов России начали после новогодних каникул.

Самостоятельно определять дату начала оказания услуг операторы могут до 7 апреля 2014 года - в течение так называемого "переходного" периода. Сотовые компании имеют право "задержать" смену абонентом оператора с сохранением старого номера до 15 апреля будущего года.