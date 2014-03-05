В Москве представили новую социальную карту

В столице представили новую социальную карту

В среду в ходе пресс-конференции, которую транслировало сетевое издание M24.ru, столичные власти представили новую версию социальной карты москвича. Проект подвергся серьезным изменениям.

У новой версии карты появились дополнительные возможности - в нее вмонтировали чип, добавили Paypass и сервис совершения платежей в Интернете, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Кроме того, на социальную карту можно будет записать приложение "Тройка".

Новые карты позволят совершать бесконтактную оплату товаров в ряде магазинов, заправок и аптек. Расплатиться при помощи такой карты можно на сумму, не превышающую тысячу рублей.

Количество торговых точек, которые предоставляют скидки держателям социальных карт, увеличится в полтора раза в течение года. Новые точки появятся в кафе и сетях бытовых услуг.

Фото: soccard.ru

Наряду с государственными выплатами и льготами держатели карт смогут получать бонусы - например, бесплатные походы в театры или музеи.

В настоящий момент на руках у москвичей находятся более 4 миллионов социальных карт. Миллион из них обменяют на карты нового образца.

Социальными картами пользуются не только пенсионеры - в столицы получателями различных льгот являются почти 70 процентов населения. Существенную часть держателей карт составляют молодые мамы и студенты.

В департаменте отметили, что в среднем ежегодно перевыпускается около миллиона социальных карт.