Москвичей попросили не подавать заявления о браке на pgu.mos.ru из-за сбоя

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

На московском портале госуслуг произошел сбой в приеме заявлений на заключение брака. В настоящее время представители управления столичного ЗАГС просят горожан не обращаться на портал с заявлениями.

"В связи с наличием технической ошибки на портале госуслуг Москвы и неправильным из-за этого взимании госпошлины за услугу просим с заявлениями о заключении брака не обращаться", – отмечают в пресс-службе управления.

Напомним, 1 декабря прошлого года большинство столичных ЗАГСов перешли на электронную систему приема заявлений. С начала года услуга стала доступна для всех ЗАГСов Москвы. Подать онлайн-заявление можно на портале госуслуг.

Онлайн-заявления в ЗАГС на заключение брака в прошлом году подали около 25 процентов молодоженов.