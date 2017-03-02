Операторы протестируют хранение трафика по "закону Яровой"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотовые операторы протестируют сбор и хранение пользовательского трафика в рамках "закона Яровой". Управляющий партнер компании "ТМТ-Консалтинг" Константин Анкилов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что соблюдение этого закона нанесет серьезный удар по телекоммуникационному бизнесу.

"Это действительно очень-очень дорого. Есть оценки, которые показывают, что это сделает убыточным этот бизнес и просто уничтожит телекоммуникационную отрасль. Операторы должны будут потратить в пять раз больше денег, чем они зарабатывают. Но если будет найден компромисс и им разрешат хранить не всю информацию, тогда это будет просто тяжелый удар по отрасли", – пояснил он.

Операторы начали тестировать хранение трафика по "закону Яровой"

Как пишет "Коммерсантъ", эксперты при правительстве составили график проведения испытаний "закона Яровой". В тестировании должны принять участие минимум 10 операторов и пять интернет-площадок. Операторы предлагали протестировать реализацию закона на территории трех-четырех регионов страны.