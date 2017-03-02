Операторы протестируют хранение трафика по "закону Яровой"

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Сотовые операторы протестируют сбор и хранение пользовательского трафика в рамках "закона Яровой". Управляющий партнер компании "ТМТ-Консалтинг" Константин Анкилов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что соблюдение этого закона нанесет серьезный удар по телекоммуникационному бизнесу.
"Это действительно очень-очень дорого. Есть оценки, которые показывают, что это сделает убыточным этот бизнес и просто уничтожит телекоммуникационную отрасль. Операторы должны будут потратить в пять раз больше денег, чем они зарабатывают. Но если будет найден компромисс и им разрешат хранить не всю информацию, тогда это будет просто тяжелый удар по отрасли", – пояснил он.
Как пишет "Коммерсантъ", эксперты при правительстве составили график проведения испытаний "закона Яровой". В тестировании должны принять участие минимум 10 операторов и пять интернет-площадок. Операторы предлагали протестировать реализацию закона на территории трех-четырех регионов страны.
Сократить объемы можно будет за счет избыточной информации, пояснил Волин. К избыточной информации относятся интернет-видео, IP-TV, торренты и другие тяжелые для хранения информационные ресурсы.
Так называемый "пакет Яровой" был подписан президентом РФ 7 июля. Законопроект, авторами которого выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Виктор Озеров, подразумевает, что операторы будут хранить на территории России информацию о приеме и передаче голосовых вызовов и сообщений.
Также закон обязывает мессенджеры и соцсети предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений. За отказ предлагается ввести штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей. Дату вступления в силу поправок решили перенести на 2023 год, так как документ требует серьезной доработки.