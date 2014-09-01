"Активные граждане" получили 5,5 тысяч бесплатных поездок на метро

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Пользователи сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" получили за свою инициативность 5,5 тысяч бесплатных билетов для проезда в общественном транспорте, сообщает Агентство "Москва". Кроме того, москвичам досталось около тысячи парковочных часов за участие в опросах.

Напомним, для доступа к магазину бонусов "Активного гражданина" необходимо набрать более тысячи баллов. Эту отметку преодолели уже 6,5 тысяч пользователей. Максимальное количество баллов на сегодняшний день - 2 424. В пунктах выдачи призов, которые расположены в 11 столичных МФЦ, выдали уже 840 подарков.

Популярностью пользуются транспортные карты, пополнение парковочного счета, а также обложки для паспорта и кружки с логотипом проекта.

"Активный гражданин" - на что повлияли горожане

В будущем при пользовании сервисом "Активный гражданин" бонусные баллы будут начисляться не только за голосования, но и получение электронных услуг, снижение потребления воды или своевременную оплату штрафа, сообщают в пресс-службе проекта.

Напомним, что самые активные участники референдумов поучаствуют и в открытии Дня города 6 сентября. Приглашения разосланы нескольким сотням участникам проекта, набравшим наибольшее число баллов. Попасть на мероприятие смогут первые 200 человек, которые подтвердят свое участие.

А в скором времени в приложении появятся новые функции. Так, пользователи сервиса смогут проследить судьбу любого опроса, настроив оповещение об итогах голосования.

Для самых активных пользователей тоже появились новые поощрения. "Активные граждане" теперь смогут без очереди попасть на массовые мероприятия через отдельный вход. Они получат доступ в закрытые зоны отдыха на городских праздниках и будут получать VIP-приглашения на главные праздники, организуемые мэрией. Баллы за это списываться не будут.

Как ранее сообщало M24.ru, за посещение городских мероприятий и отметки в приложении электронных референдумов "Активный гражданин" москвичам тоже начнут дарить подарки. В течение месяца для участников проекта "Активный гражданин" появится возможность "чекиниться" и оставлять комментарии как в приложении Foursquare. Отметиться можно будет на городских праздниках, концертах при поддержке мэрии, а также на новых станциях метро, встречах с главами районных поликлиник и ярмарках выходного дня. Присутствующие на одном и том же мероприятии пользователи смогут общаться в специальном чате.

Отметим, что с помощью сервиса москвичи уже выбрали для главной арены чемпионата мира по футболу 2018 года "Лужники" цвета московского Кремля. "Активным гражданам» предлагали решить, какого цвета будут трибуны "Лужников". На выбор предлагалось 3 варианта: бордовый с золотыми вкраплениями (цвет стен Кремля и формы российской сборной), золотой (цвет главных медалей чемпионата) и графитово-серый.