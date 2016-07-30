Фестиваль Adventure The Music продлится весь уикенд

Above & Beyond. Фото предоставлено организаторами

Эти выходные, оканчивающие второй летний месяц, завершатся масштабным фестивалем электронной музыки Adventure The Music, который пройдет на всей территории Бадаевского завода.

Семь независимых танцполов, объединенных общей космической тематикой, 99 диджеев из 12 стран мира, все направления электронной музыки и 48 часов танцев нон-стоп – фестиваль обещает стать грандиозным событием. Тема праздника – космос и все, что с этим связано. Каждый из танцполов привязан к определенной планете Солнечной системы и посвящен отдельному музыкальному стилю. Поэтому в этот уикенд гости смогут услышать абсолютно все: от progressive house до techno, от trance до dubstep, от trap до deep house, от drum’n’bass до hardstyle.

Декорации будут соответствовать общей тематике: звезды, инопланетяне, космические тела, инсталляции и арт-объекты. Среди хэдлайнеров заявлены: Above & Beyond, ATB, Guiseppe Ottaviani, James Zabiela, Nick Warren, Worakls, Zoo Brazil и многие другие.

Вечеринки пройдут как в помещениях клубов, так и на открытом воздухе и на террасе "Летний Сад", а ночная программа переместится в клубы "Конструктор" и "Микс Afterparty".