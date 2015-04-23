ЦОДД примет участие в "МедиаСубботнике" от M24.ru

Фото: M24.ru

25 апреля сотрудники Центра организации дорожного движения примут участие в "МедиаСубботнике", организованном сетевым изданием М24.ru. На субботнике планируется провести уборку на Патриарших прудах.

"Мы будем рады помочь улучшить экологическую обстановку города и повысить уровень экологической культуры", – сказал руководитель Центра Вадим Юрьев.

По его словам, ежегодно в весенний период ЦОДД промывает и красит светофоры и дорожные знаки.

С начала месяца Центр привел в порядок более 1 500 светофоров – это половина всего светофорного оборудования в Москве. В рамках "МедиаСубботника" эти работы продолжатся.

"Эффективная работа всех объектов транспортной инфраструктуры позволяет поддерживать безопасные условия на столичных дорогах", – считает Юрьев.

Он также подчеркнул, что ежедневно по заявкам горожан ведутся ремонтные работы светофоров и дорожных знаков.

Так, за прошедшую неделю Центр организации дорожного движения обработал 4 570 заявок по устранению неисправностей дорожных знаков и 1 140 заявок по неисправностям светофоров.