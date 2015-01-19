Почти 20% московских пар подали заявление в ЗАГС онлайн

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Более 17 тысяч заявлений на регистрацию брака подали москвичи через московский портал госуслуг в 2014 году, сообщает Агентство "Москва".

По словам сотрудника портала, это порядка 20 процентов от всех зарегистрированных за прошедший год браков. Всего за прошлый год было оформлено около 85 тысяч браков. Кроме того, количество желающих подать заявление в электронной форме за год выросло на полпроцента.

Так, среди молодоженов наиболее популярны три ЗАГСа: №1 в Коломенском, №4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания №3 на юго-востоке столицы.

Как подать заявление на регистрацию брака онлайн

По статистике, чаще всего пары решают пожениться 14 февраля и в День города. Другая традиционная дата для создания семьи - праздник Красная Горка - он приходится в этом году на 19 апреля. На этот день уже подано более 600 заявлений.

Напомним, 1 декабря прошлого года большинство столичных ЗАГСов перешли на электронную систему приема заявлений.

Для того чтобы подать заявление необходимо пройти регистрацию на портале госуслуг. Электронной подписью при заполнении онлайн-анкеты будет служить номер пенсионного страхования (СНИЛС) и адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Через портал госуслуг также можно оплатить госпошлину в размере 200 рублей, а в течение пяти дней после отправки заявления жених и невеста получат электронное или SMS-уведомление, которое подтвердит статус заявки. После этого им останется лишь ждать наступление заветной даты.

Нововведение не помешает тем, кто хочет подать обычное заявление на регистрацию брака. Это, как и раньше, можно сделать в столичных ЗАГСах.