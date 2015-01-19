Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

19 января 2015, 15:34

Почти 20% московских пар подали заявление в ЗАГС онлайн

свадьбы портал госуслуг подача заявлений в ЗАГС в электронной форме

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Более 17 тысяч заявлений на регистрацию брака подали москвичи через московский портал госуслуг в 2014 году, сообщает Агентство "Москва".

По словам сотрудника портала, это порядка 20 процентов от всех зарегистрированных за прошедший год браков. Всего за прошлый год было оформлено около 85 тысяч браков. Кроме того, количество желающих подать заявление в электронной форме за год выросло на полпроцента.

Так, среди молодоженов наиболее популярны три ЗАГСа: №1 в Коломенском, №4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания №3 на юго-востоке столицы.

Как подать заявление на регистрацию брака онлайн

По статистике, чаще всего пары решают пожениться 14 февраля и в День города. Другая традиционная дата для создания семьи - праздник Красная Горка - он приходится в этом году на 19 апреля. На этот день уже подано более 600 заявлений.

Ссылки по теме

Напомним, 1 декабря прошлого года большинство столичных ЗАГСов перешли на электронную систему приема заявлений.

Для того чтобы подать заявление необходимо пройти регистрацию на портале госуслуг. Электронной подписью при заполнении онлайн-анкеты будет служить номер пенсионного страхования (СНИЛС) и адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Через портал госуслуг также можно оплатить госпошлину в размере 200 рублей, а в течение пяти дней после отправки заявления жених и невеста получат электронное или SMS-уведомление, которое подтвердит статус заявки. После этого им останется лишь ждать наступление заветной даты.

Нововведение не помешает тем, кто хочет подать обычное заявление на регистрацию брака. Это, как и раньше, можно сделать в столичных ЗАГСах.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать