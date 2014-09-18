На стадионе "Спартака" будут играть свадьбы

Фото: M24.ru

На новом стадионе футбольного клуба "Спартак" "Открытие Арена" будут проводить свадьбы, сообщает Р-Спорт.

По словам коммерческого директора клуба Александра Атманенко, церемонии бракосочетания станут частью плана по загрузке арены, на которой в свободные от матчей дни будут проводиться концерты и пресс-конференции.

"Стадион располагает уникальной атмосферой, даже когда он пустой и на нем никто не играет. Мы знаем о том, что на территории "Лужников" есть ЗАГС. Мы не планируем устраивать то же самое на "Открытие Арене", но проводить свадьбы на стадионе будем", - заявил Атаманенко.

Напомним, что новый стадион "красно-белых" открылся 27 августа одновременно с станцией метро "Спартак".

Стадион "Открытие Арена" строился в Тушине с 2010 года. Помимо футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной на территории стадиона расположены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Общая площадь комплекса - 155 тысяч квадратных метров. В его состав входят стадион на 42 тысячи зрителей, спортивный зал с трибунами на 12 тысяч мест, помещения и зоны гостеприимства, парковка на 7,5 тысяч машино-мест. Планируется также строительство гостиничного комплекса.

В Москве открыли стадион "Открытие Арена" и станцию "Спартак"

На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам. На стадионе уже появился памятник братьям Старостиным, которые стояли у истоков создания футбольного клуба. Также планируется установить памятники Игорю Нетто и Никите Симоняну.

Ранее также сообщалось, что в начале 2016 года рядом со стадионом появится многофункциональный спортивный комплекс, он будет предназначен для тренировочных матчей и других мероприятий.