30 сентября 2016, 12:44

Происшествия

Суд отказал москвичу в иске к McDonald's на 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Дорогомиловский райсуд отказал жителю Москвы Валентину Полякову в иске к McDonald's о компенсации миллиона рублей морального вреда, передает ТАСС.

Истец позавтракал и пообедал в McDonald's на Рязанском проспекте и Таганской площади. Вечером он встретился со знакомой в другом кафе, где ему внезапно стало плохо. Мужчину стошнило, дома симптомы отравления повторились.

Через несколько дней его состояние улучшилось, и он снова решил пообедать в ресторане сети на Таганской площади. В этот же день вечером он вновь встретился со своей знакомой, но, как и несколько дней ранее, у истца проявились симптомы отравления.

Мужчина попросил знакомого от своего имени отнести образцы продукции McDonald's в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию на экспертизу. В еде ресторана нашли кишечную палочку, а показатель несвежести превысил нормативы в 60 раз.

Продукцию других кафе истец не передавал для анализа – там он ничего не ел, только пил кофе. Поляков потребовал миллион рублей за вред здоровью, моральный вред и нравственные страдания его спутницы.

Суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований, не объяснив причину.

